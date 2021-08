Le Racing de Strasbourg bat Brest à domicile

29/08/2021 à 17h05 CEST

Les Strasbourg gagné 3-1 contre Brest lors du match joué ce dimanche dans le Stade de la Meinau. Les Course de Strasbourg Il a affronté le duel avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match contre le Troyes. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Brest perdu par un résultat de 2-4 lors du match précédent contre le Paris Saint-Germain. Avec cette défaite, l’équipe de Brest a été placé en dix-septième position après la fin du match, tandis que le Course de Strasbourg est douzième.

La première équipe à marquer a été la Course de Strasbourg, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but Sanjin prcic à la minute 24. Mais plus tard, le Brest mettre les tableaux établissant le 1-1 à travers un but de Irvin Cardona à 26 minutes. L’équipe locale a pris l’avantage grâce à un but contre son camp de Jean-Kévin Duverne peu avant la fin, plus précisément en 42, concluant la première période avec le résultat de 2-1.

Après la mi-match, en deuxième mi-temps est venu le but de l’équipe de Strasbourg, qui a augmenté son avantage avec un but de Adrien Thomas à 84 minutes, terminant ainsi le match sur un score final de 3-1.

Le technicien de la Strasbourg, Julien Stéphan, a donné accès au champ à Habib Diallo, Maxime Le Marchand et Mahame siby remplacement Kevin Gameiro, Karol Fila et Dimitri Lienard, tandis que de la part du Brest, Michel Der Zakarian remplacé Jérémy Le Douaron, Romain Philippoteaux et Julien Faussurier pour Irvin Cardona, Haris Belkebla et Jere Uronen.

L’arbitre a réprimandé Karol Fila par le Strasbourg déjà Ronael Pierre Gabriel par l’équipe de Brest.

En ce moment, le Strasbourg il reste quatre points et le Brest avec un côlon.

Le lendemain le Course de Strasbourg jouera contre lui Olympique Lyonnais loin de chez soi et le Brest jouera son match contre lui SCO Angers dans son fief.

Fiche techniqueCourse de Strasbourg :Marco Bizot, Ronael Pierre Gabriel, Lilian Brassier, Jean-Kevin Duverne, Jere Uronen, Franck Honorat, Haris Belkebla, Hugo Magnetti, Hiang`a Mbock, Irvin Cardona et Steve MounieBrest :Matz Sels, Karol Fila, Anthony Caci, Lucas Perrin, Alexander Djiku, Dimitri Lienard, Jeanricner Bellegarde, Sanjin Prcic, Adrien Thomasson, Kevin Gameiro et Ludovic AjorqueStade:Stade de la MeinauButs:Sanjin Prcic (1-0, min. 24), Irvin Cardona (1-1, min. 26), Jean-Kevin Duverne (2-1, min. 42) et Adrien Thomasson (3-1, min. 84)