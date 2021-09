Le Racing de Strasbourg remporte trois points après avoir battu le Racing de Lens 1-0

22/09/2021 à 23:04 CEST

Les Strasbourg a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté une victoire acharnée contre lui Lentille, qui s’est imposé 0-1 ce mercredi dans le Stade Bollaert-Delelis. Les Course de Lens Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre CSO lilloise dans son fief (1-0) et l’autre devant FC Girondins Bordeaux loin de la maison (2-3). Du côté de l’équipe visiteuse, le Course de Strasbourg est venu de battre 3-0 à domicile à FC Metz lors du dernier match joué. Après le résultat obtenu, l’ensemble des Lentille est quatrième à la fin du match, tandis que le Strasbourg est neuvième.

En première mi-temps, aucune des deux équipes n’avait cadré, les 45 premières minutes se sont donc terminées sur le même score de 0-0.

En seconde période est venu le but de l’équipe de Strasbourg, qui a débuté sa lumière avec un but de Ludovic ajorque à la minute 67, concluant la confrontation avec un score final de 0-1.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Course de Lens a donné accès à Christophe Wooh, Arnaud Kalimuendo, Florian Sotoca, Deiver Machado et David Pereira Da Costa pour Wesley a dit, Ignatius Kpene Ganago, Yannick Cahuzac, Jonathan Clauss et Cheick Oumar Doucouré, Pendant ce temps, il Strasbourg a donné accès à Adrien Thomas, Ibrahima Sissoko et Lucas Perrin pour Habib Diallo, Jean-Eudes Aholou et Sanjin prcic.

Au cours des 90 minutes du duel, un total de six cartes a été vu. Les Lentille a dû faire face à la sanction de Cheick Oumar Doucouré et Arnaud Kalimuendo avec un carton jaune et l’expulsion de Kévin Danso d’un carton rouge, tandis que les visiteurs ont subi la sanction de Alexandre djiku, Habib Diallo et Maxime Le Marchand.

Avec ce résultat, le Lentille reste avec 12 points et le Strasbourg Obtenez 10 points après avoir remporté le duel.

Les équipes continueront à jouer leurs matches suivants en Ligue 1 : le Course de Lens tentera de reprendre le chemin de la victoire lors de son prochain duel contre lui Olympique de Marseille à la maison, tandis que le Course de Strasbourg jouera dans son stade contre lui CSO lilloise.

Fiche techniqueCourse de Lens :Jean-Louis Leca, Facundo Medina, Kevin Danso, Jonathan Gradit, Jonathan Clauss (Deiver Machado, min.87), Seko Fofana, Cheick Oumar Doucoure (David Pereira Da Costa, min.87), Przemyslaw Frankowski, Wesley Said (Christopher Wooh , min.54), Ignatius Kpene Ganago (Arnaud Kalimuendo, min.74) et Yannick Cahuzac (Florian Sotoca, min.74)Course de Strasbourg :Matz Sels, Frédéric Guilbert, Gerzino Nyamsi, Maxime Le Marchand, Alexander Djiku, Anthony Caci, Jean-Eudes Aholou (Ibrahima Sissoko, min.82), Sanjin Prcic (Lucas Perrin, min.90), Kevin Gameiro, Ludovic Ajorque et Habib Diallo (Adrien Thomasson, min.75)Stade:Stade Bollaert-DelelisButs:Ludovic Ajorque (0-1, min. 67)