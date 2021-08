Le Racing fait match nul et mène avec Independiente, qui est tombé aux mains de l’Atlético Tucumán

25/08/2021 à 05:10 CEST

Club de course à égalité ce mardi en ouverture de la huitième journée de la Ligue argentine 0 but avec le centre de Cordoue et atteint le sommet du classement pour Indépendant, quelles heures avant perdu contre l’Atlético Tucumán 2-0.

L’Académie, dirigée temporairement par Claudio Úbeda après le limogeage de Juan Antonio Pizzi, a mieux joué que son rival mais n’a pas réussi à s’emparer de la supériorité du résultat. Le centre de Cordoue a terminé vingtième avec sept points. El Rojo, quant à lui, s’est incliné 2-0 lors de sa visite à l’Atlético Tucumán avec deux buts dans les cinq dernières minutes. Les objectifs de l’équipe de Tucumán étaient l’œuvre de Franco Mussis et Renzo Tesuri. C’était la première défaite d’Independiente jusqu’à présent dans le tournoi et la troisième pour l’Atlético Tucumán, qui a terminé douzième avec onze points. Le lendemain, l’équipe dirigée par Julio César Falcioni affrontera un autre candidat au titre, l’actuel champion Colon de Santa Fe, que ce mardi nul 1-1 avec Sarmiento de Junín. Avec ce point, l’équipe Santa Fe est troisième avec 14 points, juste l’un des leaders Independiente et Racing Club. Sarmiento a atteint dix points et a terminé quatorzième. Colón a commencé sur le tableau d’affichage avec un but de Guido Mainero et a atteint l’égalisation grâce à Cristian Ferreira.

En outre, Patronato et Banfield ont fait match nul 1-1 dans l’autre match joué ce mardi. Nicolás Delgadillo a marqué pour Patronato et Luciano Pons pour Banfield. Patronato est maintenant neuvième avec 12 unités et Banfield dix-septième avec huit.

La huitième journée se poursuivra ce mercredi et se terminera jeudi. River Plate, dixième avec onze points, accueillera Aldosivi dirigé par Fernando Gago jeudi et Boca Juniors, vingt et unième avec sept, se rendra à Platense mercredi. Estudiantes de La Plata, Talleres, Aldosivi et Lanús totalisent 13 points et pourraient ravir le leadership au Racing et à Independiente s’ils gagnent leurs matchs contre San Lorenzo, Argentinos, River et Gimnasia, respectivement.