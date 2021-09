Le Racing perd face aux Argentins et atteint sept matchs sans victoire

28/09/2021 à 6h43 CEST

Club de course ce lundi a aggravé son mauvais moment en chute aux Argentinos Juniors 2-0 à la fin de la treizième journée de la Ligue argentine et a atteint les sept matchs consécutifs sans victoires. El Bicho de La Paternal a marqué les deux buts dans les 13 premières minutes. L’Uruguayen Javier Cabrera a marqué après trois minutes et Kevin MacAllister a porté le score à 2-0 dix minutes plus tard. Avec ce résultat, les deux équipes se retrouvent avec 18 points, onze derrière le leader de Talleres. Après 13 des 25 journées, l’Académie reste dans la zone qualificative pour la Coupe d’Amérique du Sud en 2022, désormais suivie de deux points par les Argentinos Juniors emmenés par Gabriel Milito.

Dans l’autre match joué ce lundi, L’ouragan a battu les Old Boys de Newell 1-0 dans un duel entre deux équipes qui parcourent le milieu de la table. Le but de l’Uruguayen Matías Cóccaro a laissé Huracán treizième avec 16 points et Newell dix-septième avec un de moins.

Talleres, leader de la Ligue argentine avec 29 points, a battu le Rosario Central 4-1 samedi. River Plate, deuxième avec 27 points, s’est imposé samedi en tant que visiteur du centre de Córdoba 1-3. En revanche, Estudiantes, troisième avec 24 points, a fait match nul 1-1 avec Platense et Lanús, quatrième avec 23 points, s’est incliné 1-0 contre Arsenal en bas. Boca Juniors, quant à lui, a battu le champion actuel Colón 1-0 et a terminé sixième avec 21 points, derrière Independiente, qui reste avec 22 après avoir perdu 1-4 contre Godoy Cruz.