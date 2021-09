Le Racing Strasbourg accueille Lille OSC lors de la huitième journée

24/09/2021 à 19:01 CEST

Les Lille voyage ce samedi à Stade de la Meinau se mesurer avec Strasbourg à son huitième tour de Ligue 1, qui débutera à 19h00.

Les Course de Strasbourg affronte avec optimisme le match de la huitième journée pour consolider une séquence de victoires après avoir remporté les deux derniers matchs de la compétition contre lui Course de Lens à l’extérieur (0-1) et contre lui FC Metz à domicile (3-0). Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté trois des sept matchs disputés jusqu’à présent, avec une séquence de 11 buts pour et 11 contre.

Du côté des visiteurs, le Lille OSC réussi à vaincre le Stade de Reims 2-1 lors de leur dernier match de la compétition, avec des buts de Jonathan David et Benjamin André, il entend donc profiter de l’inertie gagnante au domicile du Course de Strasbourg. Avant ce match, le Lille OSC ils avaient remporté deux des sept matches disputés en Ligue 1 cette saison et ont réussi à inscrire neuf buts et 13 buts encaissés.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Course de Strasbourg Il a un bilan de deux victoires, une défaite et un nul en quatre matchs joués dans son stade, nous ne pourrons donc pas savoir quel sera son résultat dans ce match, mais il devra se battre pour gagner. A la maison, le Lille OSC ils ont perdu deux fois et fait match nul deux fois lors de leurs quatre matchs disputés, des chiffres qui montrent les lacunes de l’équipe lors de leurs matches à l’extérieur.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés auparavant au domicile de Course de StrasbourgEn fait, les chiffres montrent cinq victoires, six défaites et sept nuls en faveur de l’équipe locale. A tour de rôle, les visiteurs accumulent le plein de victoires dans le stade de la Strasbourg, car ils ont déjà remporté deux matchs à l’extérieur. La dernière fois qu’ils ont joué le Strasbourg et le Lille dans ce tournoi, c’était en février 2021 et le match s’est terminé par un match nul 1-1.

A ce moment, le Course de Strasbourg il est en tête du classement avec un écart de deux points par rapport à son rival. Les Course de Strasbourg Il a 10 points au casier, se classant à la neuvième place. De son côté, l’équipe visiteuse est quatorzième avec huit points.