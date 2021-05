Le Racing Strasbourg accueille Lorient le dernier jour

22/05/2021 à 21:07 CEST

Dimanche prochain à 21h00 se jouera le match de la dernière journée de Ligue 1, dans lequel nous verrons le Strasbourg et à Lorient dans le Stade de La Meinau.

le Course de Strasbourg fait face avec optimisme pour la rencontre du trente-huitième jour après avoir remporté la victoire loin de son champ dans le Allianz Rivera par 0-2 contre OGC Nice, avec un peu de Ludovic Ajorque. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté 11 des 37 matches disputés à ce jour, avec une séquence de 48 buts pour et 57 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Lorient Il a remporté la victoire contre le FC Metz lors de leur dernier match de la compétition (2-1), avec des buts de Yoane Wissa Oui Jérôme Hergault, il espère donc répéter le résultat, cette fois dans le stade de Course de Strasbourg. Sur les 37 matchs qu’il a disputés dans cette saison de Ligue 1, le Lorient il en a remporté 11 avec un chiffre de 49 buts pour et 67 contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Course de Strasbourg Il a réalisé un bilan de quatre victoires, 10 défaites et quatre nuls en 18 matchs disputés dans son stade, il devra donc très bien défendre sa porte s’il ne veut pas perdre plus de points dans la compétition. Aux sorties, le Lorient ils ont gagné une fois et fait match nul six fois au cours de leurs 18 matchs joués, des chiffres qui montrent des lacunes dans l’équipe lors de leurs matchs à l’extérieur.

Les deux rivaux s’étaient déjà vus auparavant dans le stade de la Course de Strasbourg et le bilan est une victoire et un nul en faveur de l’équipe locale. De même, les locaux ont un total de deux matchs d’affilée invaincus face à ce rival de Ligue 1. La dernière confrontation entre les Strasbourg et le Lorient Dans cette compétition, elle a eu lieu en août 2020 et s’est terminée avec un score de 3-1 pour les visiteurs.

Les locaux et les visiteurs ont les mêmes points au classement de Ligue 1 (41 points), donc ce match pourrait aider à égaliser. L’équipe locale est quinzième, tandis que l’équipe visiteuse occupe actuellement la dix-septième place.