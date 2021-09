Le Racing Strasbourg s’impose face au FC Metz avec une victoire (3-0)

17/09/2021 à 23:04 CEST

Les Strasbourg a montré sa meilleure version après avoir battu 3-0 à Metz pendant le match joué dans le Stade de la Meinau ce vendredi. Les Course de Strasbourg Il a affronté le match avec l’intention de récupérer son score en championnat après avoir perdu le dernier match contre lui Olympique Lyonnais par un score de 3-1. Du côté de l’équipe visiteuse, le FC Metz il a été battu 0-2 lors du dernier match qu’il a joué contre le Troyes. Avec ce résultat, l’ensemble strasbourgeois est dixième, tandis que le FC Metz Il est dix-neuvième après la fin du match.

Le match a commencé de manière positive pour lui Course de Strasbourg, qui a tiré le coup de canon sur le Stade de la Meinau avec une peine maximale de Ludovic ajorque à la 6e minute, l’équipe strasbourgeoise a encore marqué grâce à un but de Habib Diallo à la 26e minute qui a établi le 2-0. Après un nouveau jeu, le score de l’équipe locale a augmenté, qui a pris ses distances en établissant 3-0 avec un autre but de Habib Diallo, qui a ainsi réalisé un doublé quelques instants avant le coup de sifflet final, à la 40e, concluant la première mi-temps sur un score de 3-0.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en deuxième période, le match s’est donc terminé sur un score de 3-0.

Le technicien de la Strasbourg, Julien Stéphan, a donné accès au champ à Sanjin prcic, Kevin Gameiro, Karol Fila, Majeed waris et Antoine Caci remplacement Jean-Eudes Aholou, Habib Diallo, Frédéric guilbert, Ludovic ajorque et Jeanricner Bellegarde, tandis que de la part du Metz, Frédéric Antonetti remplacé Boubacar Traoré, Warren Tchimbembe, Lamine Gueye et Lenny Joseph pour Vincent Pajot, Habib Maïga, Ibrahima Niane et Nicolas de Préville.

L’arbitre a décidé de mettre en garde six joueurs. Du côté des locaux, le carton jaune est allé à Ludovic ajorque et Gerzino Nyamsi et par le Metz admonesté Fabien Centtonze, Kiki, Boubacar Traoré et Lenny Joseph.

Avec ce résultat, le Strasbourg il reste sept points et le Metz avec trois pointes.

Le lendemain affrontera le Course de Strasbourg avec lui Course de Lens. Pour sa part, FC Metz sera mesuré par rapport Paris Saint-Germain.

Fiche techniqueCourse de Strasbourg :Matz Sels, Frédéric Guilbert (Karol Fila, min.75), Alexander Djiku, Maxime Le Marchand, Gerzino Nyamsi, Jeanricner Bellegarde (Anthony Caci, min.89), Adrien Thomasson, Dimitri Lienard, Jean-Eudes Aholou (Sanjin Prcic, min. .67), Habib Diallo (Kevin Gameiro, min.68) et Ludovic Ajorque (Majeed Waris, min.89)FC Metz :Alexandre Oukidja, Dylan Bronn, Kiki, Matthieu Udol, Fabien Centtonze, Vincent Pajot (Boubacar Traoré, min.46), Habib Maiga (Warren Tchimbembe, min.46), Thomas Delaine, Nicolas de Preville (Lenny Joseph, min.68) , Ibrahima Niane (Lamine Gueye, min.46) et Pape Matar SarrStade:Stade de la MeinauButs:Ludovic Ajorque (1-0, min. 6), Habib Diallo (2-0, min. 26) et Habib Diallo (3-0, min. 40)