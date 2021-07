“Le racisme est un volant que nous devons arrêter”, déclare Huang de Nvidia

Le PDG et fondateur du spécialiste du matériel informatique Nvidia Jensen Huang a dénoncé les réalisations des Américains d’origine asiatique au milieu des attaques racistes à la suite de la pandémie de coronavirus.

L’exécutif acceptait le Distinguished Lifetime Achievement Award aux Asian American Engineer of the Year Awards 2020-2021 – comme l’a rapporté GamesBeat – a déclaré que le racisme devait cesser. Huang a ensuite souligné la contribution que les immigrants tels que ses parents ont apportée à l’Amérique.

En raison des origines de la pandémie de coronavirus COVID-19 à Wuhan, en Chine, il y a eu une augmentation considérable des crimes haineux contre les personnes d’origine asiatique. En février de cette année, le groupe antiraciste Stop AAPI Hate a affirmé qu’il avait reçu 2 808 témoignages de première main de haine anti-asiatique à travers les États-Unis entre mars 2020 – lorsque la pandémie a frappé pour la première fois – et la fin de l’année.

“Le racisme est un volant que nous devons arrêter”, a déclaré Huang.

“Comme les autres immigrants, les Américains d’origine asiatique constituent le tissu de l’Amérique, ont bénéficié mais ont également contribué de manière significative à la construction de ce grand pays. Bien que l’Amérique ne soit pas parfaite, il est difficile en tant qu’immigrant de première génération de ne pas ressentir un profond sentiment de gratitude pour J’espère seulement que l’Amérique offrira aux générations futures les mêmes opportunités qu’elle m’a offertes.

Huang est né à Taïwan avant que ses parents ne déménagent aux États-Unis. En 1993, il a co-fondé le spécialiste graphique Nvidia, qui est aujourd’hui une force dominante à la fois dans le secteur des jeux et dans l’industrie informatique en général.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72366/racism-is-one-flywheel-we-must-stop-says-nvidias-huang/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));