«  Le racisme est une menace sérieuse pour la santé publique  » ⋆ .

Les Centers for Disease Control and Prevention et la directrice des CDC, Rochelle Walensky, affirment que le racisme représente une menace pour la santé publique.

«Ce que nous savons, c’est ceci: le racisme est une grave menace pour la santé publique qui affecte directement le bien-être de millions d’Américains. En conséquence, cela affecte la santé de notre nation tout entière », déclare Walensky dans des remarques publiées sur le site Web du CDC. «Le racisme n’est pas seulement la discrimination à l’encontre d’un groupe en raison de la couleur de sa peau, de sa race ou de son appartenance ethnique, mais les barrières structurelles qui ont un impact différent sur les groupes raciaux et ethniques pour influencer le lieu de vie d’une personne, son lieu de travail, le lieu où ses enfants jouent, et où ils se rassemblent en communauté.

Le CDC a mis en place un portail «Racisme et santé» qui «servira de plaque tournante pour nos activités, favorisera un discours public sur la manière dont le racisme affecte négativement la santé et communiquera des solutions potentielles», selon l’agence.

«Un nombre croissant de recherches montre que des siècles de racisme dans ce pays ont eu un impact profond et négatif sur les communautés de couleur», déclare le CDC. «L’impact est omniprésent et profondément ancré dans notre société – affectant l’endroit où l’on vit, apprend, travaille, adore et joue et crée des inégalités dans l’accès à une gamme d’avantages sociaux et économiques – tels que le logement, l’éducation, la richesse et l’emploi. Ces conditions – souvent appelées déterminants sociaux de la santé – sont les principaux moteurs des inégalités en matière de santé au sein des communautés de couleur, ce qui expose les membres de ces populations à un risque accru de problèmes de santé. »

