Le racisme jusqu’au bout ⋆ .

Nous continuons notre aperçu du nouveau numéro (été) de la Claremont Review of Books avec la critique opportune d’Eric Kaufmann du célèbre Caste d’Isabel Wilkerson : Les origines de nos mécontentements. Wilkerson est la journaliste du New York Times lauréate du prix Pulitzer et, malheureusement, son livre rencontre le moment. C’est le livre :

Wilkerson vise à éveiller les Noirs américains à la hiérarchie arbitraire des castes qui pèse sur eux et à ouvrir les yeux des oppresseurs blancs sur leurs privilèges immérités. Forcer les Blancs à reconnaître leurs préjugés et à écouter avec compassion la douleur des Afro-Américains, pense-t-elle, libérera tous les Américains de la prison des castes une fois pour toutes. Wilkerson construit son cas avec des images vives et des anecdotes, entrelaçant le sort des individus avec ses propres expériences de racisme.

C’est le moment:

Cette Caste a été fêté dans des publications de premier plan comme le New York Times (« un classique américain instantané ») et le Washington Post (« puissant, éclairant »), a été sélectionné pour le club de lecture d’Oprah (« Magnificent. Profound. Eye-Opening. Sobering. Hopeful » ), et devrait maintenant être transformé en un long métrage pour Netflix nous en dit plus sur notre élite culturelle que sur la stratification raciale. En ce qui concerne la race, les gens intelligents suspendent leur incrédulité pour adorer les idoles, se passant des normes de preuve habituelles.

J’ai passé en revue le tract best-seller de Ta-Nehesi Coates Entre le monde et moi pour City Journal dans « Une agitation raciale mise à jour ». Je pensais qu’Entre la Parole et moi aurait été plus comme ça. J’ai jugé le livre pire que nul et Kaufmann a

a fourni la preuve dans ses recherches :

La perspective défaitiste que le livre de Wilkerson incarne déresponsabilise les Noirs. Dans une étude que j’ai menée, les répondants noirs qui ont lu un passage de Ta-Nehisi Coates, l’un des principaux fournisseurs de la vision du monde de Wilkerson, étaient 15 points moins susceptibles de dire qu’ils pourraient faire fonctionner leurs projets de vie que les Noirs qui n’ont pas été exposés à son récit hyperbolique. des menaces blanches aux corps noirs.

Kaufmann trouve le livre de Wilkerson à la fois démoralisant et, plus précisément, intellectuellement insuffisant.

Kaufmann est professeur de politique au Birkbeck College, Université de Londres, et auteur, plus récemment, de Whiteshift: Populism, Immigration and the Future of White Majorities. Sa critique est “Le racisme jusqu’au bout”.