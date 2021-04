Le racisme rend-il les gens malades?

Un an après le début de la pandémie, le nombre de morts inégal de Covid-19 aux États-Unis a coûté la vie à des Noirs américains à deux fois le taux des Américains blancs. Cette disparité – et l’écart de mortalité raciale plus large qui existe depuis que nous avons enregistré des données sur la santé – est le résultat du racisme systémique en matière de logement, d’éducation et d’autres déterminants sociaux de la santé.

Mais il y a de plus en plus de preuves que l’expérience des préjugés raciaux elle-même joue également un rôle important dans ces disparités en matière de santé. En 1992, le scientifique en santé publique Arline Geronimus a inventé le terme «altération» pour décrire ce phénomène, où des conditions sociales défavorables provoquent une libération chronique d’hormones de stress qui contribue à une durée de vie plus courte et à l’apparition précoce de la maladie.

Dans ce dernier volet des épisodes de Glad You Asked explorant l’injustice raciale, nous examinons comment le stress de la discrimination interpersonnelle aggrave les résultats de santé des personnes marginalisées.

