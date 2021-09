Le radar de Halo Infinite a sucé, mais 343 le répare

Image : 343 industries

Vendredi, 343 Industries a publié un long article résumant de nombreux changements, correctifs et améliorations apportés à Halo Infinite après avoir reçu des tonnes de commentaires de son aperçu technique en août. L’un des changements les plus importants est que le suivi de mouvement est en train d’être modifié et fonctionnera davantage comme dans les précédents titres Halo.

Au début du mois d’août, au cours d’un week-end environ, 343 Industries a organisé un aperçu technique de Halo Infinite pour des joueurs sélectionnés sur Xbox One, Xbox Series X/S et PC. Alors que l’aperçu a d’abord souffert de certains problèmes de serveur, il s’est finalement stabilisé et a permis aux joueurs de se battre contre des bots de différents niveaux de compétence. Les bots étaient impressionnants, le jeu global était bon et Halo-y et il avait l’air solide aussi.

Mais certains, dont Ari Notis de Kotaku, ont eu des problèmes avec le nouveau tracker de mouvement. Auparavant, dans les titres précédents, vous n’apparaissiez sur les suiveurs de mouvement que si vous marchiez ou couriez. Si vous vous accroupissiez et vous déplaciez lentement, vous resteriez hors du radar. Dans l’aperçu de Halo Infinite, vous n’apparaissiez sur le radar que lors du tir ou du sprint. Ainsi, vous et les robots pourriez vous promener, cachés en toute sécurité du radar. Cela a changé le rythme habituel des matchs Halo. La marche accroupie n’était plus vraiment utile, au-delà de se cacher occasionnellement à couvert, donc la plupart des joueurs se contentaient de courir à vitesse normale. Cela a conduit à des situations où vous pouviez entrer dans une zone et être pris en embuscade par toute une équipe.

Alors que certains ont aimé les nouveaux changements apportés au suivi de mouvement, il semble que 343 Industries ait vu plus de retours négatifs et ramène maintenant le radar à la façon dont il fonctionnait dans le passé, comme expliqué dans un article sur Halo Waypoint.

“Bien que certains apprécient la nouvelle approche, nous avons constaté que la plupart des joueurs manquaient les anciennes propriétés dans ces matchs sociaux”, a déclaré 343. “Nous avons mis à jour le capteur de combat pour qu’il ressemble davantage à l’ancien” suivi de mouvement “, qui montre tous les mouvements en plus de marcher accroupi, et devrait l’avoir prêt pour que les gens puissent le tester lors du prochain vol. Assurez-vous de garder un œil dessus et faites-nous savoir comment il se joue ! »

La beauté de Halo, du moins dans le passé, a été la possibilité pour les joueurs de personnaliser les modes de jeu et de créer leurs propres créations horribles ou étonnantes. J’espère donc que pour les personnes qui préfèrent le radar plus compétitif vu dans la version bêta, ce 343 inclut une option pour le réactiver ou a une liste de lecture plus «hardcore» qui l’utilise. Mais pour moi, un fan de longue date de Halo qui préfère le radar classique et la façon dont les matchs se déroulent en l’utilisant, je suis heureux du changement.

Si vous vous souciez de tous les autres changements – y compris les ajustements apportés à l’interface utilisateur, les bruits des armes à feu, la façon dont les robots se déplacent sur la carte, à quoi ressembleront les médailles et comment fonctionnent les défis quotidiens – vous devriez consulter le post complet sur Halo Waypoint .