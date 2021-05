Le raid du FBI sur Giuliani a Trumpworld en état d’alerte

Les forces de l’ordre fédérales intensifient leur enquête sur Rudy Giuliani, laissant Trumpworld en état d’alerte.

Giuliani était auparavant l’avocat personnel du président Trump et est devenu l’un de ses plus fidèles défenseurs, devenant une figure centrale des efforts infructueux de Trump pour renverser les résultats des élections de 2020. Maintenant, il paie peut-être le prix de cette fidélité. Mercredi, le FBI des agents, armés de mandats de perquisition, ont perquisitionné son domicile et son bureau à Manhattan, saisissant des appareils électroniques.

Giuliani fait actuellement l’objet d’une enquête criminelle en cours du bureau du procureur américain à Manhattan, centrée sur ses relations commerciales en Ukraine et sur une activité illégale potentielle impliquant ses efforts pour enquêter sur Hunter Biden, le fils du président Joe Biden. Le raid de mercredi confirme la gravité de l’enquête, qui a nécessité l’approbation du ministère de la Justice en raison du statut d’avocat de Giuliani. Le raid a clarifié le potentiel pour Giuliani, et peut-être d’autres personnalités de Trump, de faire face à des accusations fédérales.

L’enquête repose sur les relations de Giuliani en Ukraine

Les enquêteurs recherchent des preuves liées au rôle de Giuliani dans le limogeage de Marie Yovanovitch, ancienne ambassadrice de Trump en Ukraine et figure centrale de son premier procès de destitution, selon le New York Times. Yovanovitch a été évincé à la demande de Giuliani, qui sentait qu’elle faisait obstacle à ses tentatives de trouver des informations dommageables sur la famille Biden.

Cette saga s’est déroulée comme une petite partie de la plus grande enquête de destitution concernant la conduite de Trump avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Yovanovitch a déclaré en 2019 que Giuliani travaillait avec l’ancien procureur général d’Ukraine Yuriy Lutsenko, lui demandant d’ouvrir des enquêtes politiques Des ennemis, dont Hunter Biden, étaient liés à son passage au conseil d’administration d’une société énergétique ukrainienne et au lancement d’une campagne de dénigrement contre elle lorsqu’elle a tenté de suivre le protocole en organisant des réunions entre les forces de l’ordre ukrainiennes et américaines.

Aujourd’hui, le ministère de la Justice enquête pour savoir si la conduite de Giuliani dans cette situation, et d’autres en Ukraine, constituait une violation des lois fédérales sur le lobbying, selon le Times. Faire pression sur le gouvernement américain à la demande d’un fonctionnaire étranger sans enregistrer l’activité auprès du ministère de la Justice – ce que Giuliani n’a jamais fait – est une violation de la loi sur l’enregistrement des agents étrangers.

Giuliani a participé à l’émission Fox News de Tucker Carlson jeudi soir pour contester les allégations contre lui.

«Je n’ai jamais représenté un ressortissant ou un fonctionnaire ukrainien devant le gouvernement des États-Unis», a-t-il déclaré. «Je l’ai refusé plusieurs fois. J’ai eu des contrats dans des pays comme l’Ukraine. Dans le contrat, il y a une clause qui dit que je ne ferai pas de lobbying ou de représentation étrangère. Je ne le fais pas parce que je pensais que ce serait trop compromettant.

Giuliani a également affirmé avoir des disques durs de l’ordinateur portable de Hunter Biden que les agents n’étaient pas intéressés malgré ses appels, a déclaré qu’il aurait pu détruire les preuves à tout moment au cours des deux dernières années au cours desquelles il était au courant de l’enquête et a affirmé que le ministère de la Justice , sous Biden, inventait une affaire contre lui. Il a appelé les responsables supervisant son enquête à faire eux-mêmes enquête, comparant la situation à «Berlin-Est avant la chute du mur».

Robert Costello, l’avocat de Giuliani, a déclaré dans un communiqué que l’enquête était une «brutalité juridique» et la preuve d’un «double standard» dans lequel le ministère de la Justice enquêtera sur les partisans de Trump mais n’ouvrira pas d’enquêtes sur des démocrates tels que Hunter Biden, qu’il accusé de crimes «flagrants», bien que non fondés.

Les agents ont également obtenu un mandat pour le téléphone de Victoria Toensing, une avocate qui a collaboré avec Giuliani sur les efforts d’enquêter sur les Bidens en Ukraine. Toensing a remis son téléphone mercredi matin, selon The Journal.

Le New York Times a rapporté qu’en plus des transactions de Giuliani concernant Yovanovitch, les enquêteurs fédéraux examinent ses conversations avec Lutsenko concernant un projet de mandat pour des services de conseil juridique qui a finalement échoué. L’enquête dépend de la question de savoir si Giuliani représentait uniquement Trump dans ses relations avec les Ukrainiens, ou s’il travaillait également au nom des responsables ukrainiens et des intérêts des partenaires commerciaux.

La ligne dure du DOJ pourrait avoir des implications au-delà de Giuliani

Le raid est une escalade majeure de l’enquête fédérale sur Giuliani et représente une volonté sérieuse du ministère de la Justice de se pencher sur les transactions obscures des chiffres de Trump. Considérant que Giuliani est un avocat protégé dans ses relations avec Trump par le secret professionnel de l’avocat à un certain niveau, le fait que les enquêteurs aient obtenu un mandat indique la nature de haut niveau de l’enquête et le potentiel de conséquences des relations informelles entre les personnalités de Trump. Le travail de Giuliani pour Trump a souvent été effectué de manière informelle – limitant la portée de ce que le secret professionnel de l’avocat peut protéger.

Des sources proches de l’ancien président ont déclaré à CNN que le raid sur Giuliani les avait inquiétés quant à ce que le ministère de la Justice pourrait enquêter d’autre.

Michael, ancien avocat de Trump Cohen, qui a plaidé coupable à des accusations de fraude fiscale, de fausses déclarations à une banque et de violations du financement de la campagne, s’est retourné contre son ancien patron en 2018. Sur CNN, il a dit qu’il s’attendait à ce que Giuliani fasse finalement de même.

«Avant que Donald ne devienne président, Rudy n’aimait pas Donald et Donald n’aimait pas Rudy», a déclaré Cohen sur CNN. “Il ne veut certainement pas suivre mon chemin jusqu’à une peine de 36 mois.”