Le raid Spider-Man et Klaw arrive dans Marvel’s Avengers ce mois-ci

Spider-Man, exclusif aux plateformes PlayStation, arrive ce mois-ci sur Marvel Avengers aux côtés du raid Klaw.

Le 30 novembre, le patch 2.2 introduit le raid Discordant Sound à quatre joueurs qui trouve des joueurs affrontant le méchant Klaw.

Dans ce raid, le monstre sonique Klaw est retourné au Vibranium Mound pour détruire Wakanda. Black Panther et les Avengers doivent l’arrêter avant qu’il ne puisse réussir.

Avec Spider-Man, les joueurs PlayStation peuvent également s’attendre à l’événement Spider-Man: With Great Power Hero.

Vous découvrirez l’histoire de Spider-Man à travers des défis à débloquer tissés tout au long de l’initiative Avengers. Ici, Peter Parker a appris l’existence d’une nouvelle menace mortelle et doit s’associer aux Avengers pour empêcher AIM d’acquérir une technologie qui pourrait rendre leur armée de synthoïdes imparable. Parker formera une amitié provisoire avec Mme Marvel et Black Widow, et aura également du mal à travailler en équipe au lieu de vaquer à ses occupations en solo.

En plus du raid et du héros, la mise à jour apporte plusieurs systèmes nouveaux et améliorés, notamment des expéditions, une augmentation du niveau de puissance et une mise à niveau de l’équipement.

La fonction Envois offre un nouveau moyen de gagner des cosmétiques, des ressources et d’autres objets uniquement par le jeu. Chaque envoi coûte 500 unités et provient d’une collection de près de 250 articles. Il y a aussi une petite chance de récompenser une tenue premium non disponible via tout autre moyen d’acquisition. Mais la chance n’est pas nécessaire pour obtenir la tenue, car vous la recevrez automatiquement après avoir réclamé 100 envois.

Avec la mise à jour, le niveau de puissance maximum atteignable passera de 150 à 175. Pour acquérir le meilleur équipement, vous devrez relever le défi le plus difficile du jeu – le nouveau Klaw Raid à quatre joueurs : Discordant Sound.

La mise à jour vous permet également de recycler l’équipement d’un niveau de puissance supérieur pour mettre à niveau l’équipement actuel afin qu’il corresponde au niveau de puissance supérieur de l’objet consommé, à quelques exceptions près.

Vous pouvez également vous attendre à ce que l’histoire du jeu se poursuive grâce à l’initiative Avengers en cours, un type d’ennemis Echo, des activités et des événements en cours, des objectifs hebdomadaires par héros et le défi Hawkeye Nameplate.

Marvel’s Avengers est disponible sur les systèmes PC, Stadia, PlayStation et Xbox. Récemment, Crystal Dynamics a retiré des boosts d’XP du magasin, ce qui les rend accessibles uniquement dans le jeu.