Le Raj revisité | Critique de livre — Paix, pauvreté et trahison : une nouvelle histoire de l’Inde britannique par Roderick Matthews

Monnaies de la Compagnie des Indes orientales. Les Britanniques gagnaient de l’argent en Inde, mais ils en gagnaient toujours plus ailleurs. La substance du lien, sa valeur réelle pour la Grande-Bretagne, n’était pas avant tout économique : elle était géostratégique

L’histoire a longtemps été utilisée et détournée par toutes les nuances de l’opinion politique et de l’idéologie. Pourquoi le passé devient une bataille controversée peut peut-être être compris par la célèbre citation de George Orwell dans son livre Nineteen Eighty Four : « Qui contrôle le passé contrôle le futur ; qui contrôle le présent contrôle le passé. Puisque l’histoire façonne les théories politiques contemporaines, il va de soi qu’elle restera toujours controversée et controversée, et non seulement les politiciens en sont coupables, mais même les historiens professionnels. Nulle part cela n’est-il mieux reflété que dans la politique et le monde universitaire indiens.

En un mot, quel est le bref aperçu de l’histoire de l’Inde racontée par les érudits marxistes ? Que la période antique était une période d’évolution ; le moyen-âge a vu s’épanouir une culture composite avec des conflits fortement enrobés de sucre ; moderne dit que tout a été gâché par l’arrivée des Britanniques. À tel point qu’aujourd’hui, on peut facilement reprocher aux pauvres Britanniques même de conduire du mauvais côté de la route.

Les nationalistes ne sont pas meilleurs pour raconter l’histoire. Il y a cependant une légère torsion ici. La période antique devient une terre de miel et de sucre, de réalisations himalayennes en sciences et en mathématiques. La période médiévale est devenue un âge sombre lorsque les musulmans ont pillé l’Inde. Concernant les Britanniques, les deux camps sont unis : ils ont tout gâché.

Ainsi, les marxistes se présentent comme des hindousphobes, les nationalistes comme des islamophobes et les deux comme des phobes britanniques.

La culture populaire et Bollywood ont également fait leur part lorsqu’il s’agit de dénigrer la période britannique en victimisant les Indiens, qui ont continué leur bataille héroïque pour l’indépendance malgré tout, gagnant enfin.

C’est dans ce contexte que Peace, Poverty and Betrayal – A New History of British India de Roderick Matthews vient comme une bouffée d’air frais, car il raconte l’histoire sous un jour nouveau, en rejetant plusieurs préjugés. Les Britanniques n’étaient ni des héros ni des méchants, ils ont fait beaucoup de torts, et ils ont aussi fait des choses qui nous ont aidés à long terme. Dans ses mots, « Le but n’est pas de se demander si la domination britannique en Inde était une bonne ou une mauvaise chose ; comme tous les gouvernements, il peut être considéré comme les deux. Peu importe non plus que nous approuvions ce qui s’est passé. Pour le meilleur ou pour le pire, les Britanniques ont gouverné l’Inde pendant près de deux siècles, 1765-1947. Ce serait une longue période pour tout régime irrémédiablement mauvais, et l’endurance robuste de la domination britannique pourrait suggérer qu’elle a apporté suffisamment de bénéfices à suffisamment de personnes pour avoir survécu si longtemps. »

Dans un récit bien écrit, Roderick fait éclater plusieurs mythes qui, au fil des ans, ont été adoptés comme des faits historiques standard par des historiens et des universitaires de renom. Toute tentative de corriger les idées fausses entraîne l’accusation d’être un apologiste de l’impérialisme, et je ne serais pas surpris si la haute université des universités indiennes imposait cette accusation à l’auteur.

Voyons donc quelques-uns des mythes brisés avec une logique rationnelle et une recherche impeccable. Le lien britannique avec l’Inde était principalement économique, ils gagnaient de l’argent ici. Faux, dit l’auteur. Les Britanniques gagnaient de l’argent en Inde, mais ils en gagnaient toujours plus ailleurs. La substance du lien, sa valeur réelle pour la Grande-Bretagne, n’était pas avant tout économique : elle était géostratégique.

Il est dit comme une vérité d’évangile que les Britanniques ont pillé et pillé l’Inde et que le butin d’ici a été utilisé pour financer la révolution industrielle en Grande-Bretagne. Faux dit Roderick, et offre des faits économiques. La manière dont l’économie était gérée était plus compliquée qu’un simple pillage national. La richesse a certainement été apportée de l’Inde en Grande-Bretagne, mais cela n’a pas été organisé à l’origine par l’État britannique. Entre 1600 et 1757, la richesse revient grâce à la Compagnie des Indes orientales (EIC), dont les profits, dans les beaux jours, sont conventionnels et légitimes. Le pillage du Bengale après 1757 était différent ; il est passé des coffres privés des nawabs indiens aux poches des gouverneurs de l’EIC, non pillés du grand public. Et rien de tout cela n’a financé la révolution industrielle car les sommes en jeu étaient trop petites et sont tombées entre de mauvaises mains, pas dans le trésor britannique. Après 1800, les bénéfices du commerce avec l’Inde réalisés par EIC étaient modestes et son excédent provenait de ses transactions avec la Chine. Les soldes commerciaux positifs n’ont augmenté de manière substantielle que dans les années 1830. Jusque-là, le commerce britannique avec les Antilles était plus important qu’avec l’Inde.

Les amoureux inconditionnels de Mughal qui ne se lassent pas de rappeler à maintes reprises sur les réseaux sociaux qu’avant l’arrivée des Britanniques, le PIB de l’Inde était le plus élevé du monde mais a touché son plus bas en 1947, ergo l’appauvrissement par les Britanniques, ne font qu’exhiber leur ignorance de l’économie. L’Inde a généré 23% de la richesse mondiale dans les années 1700, qui était tombée à 3% en 1947. Mais lorsque l’Inde générait 23% du PIB mondial, elle contenait également environ 23% de la population mondiale. À cette époque, la productivité ne différait pas d’une région à l’autre parce que l’économie mondiale reposait principalement sur l’agriculture, donc ce qui importait était la population. Alors que l’Europe s’orientait vers des percées technologiques et financières et que l’Inde manquait le bus, sa production mondiale a chuté.

Roderick ne propose pas une histoire révisionniste, une accusation que beaucoup en Inde pourraient porter contre lui, mais une analyse contextuelle équilibrée. Selon lui, ce qui a dominé le cours de la rencontre anglo-indienne, c’est le développement de deux projets politiques parallèles : la quête britannique de légitimité et la quête indienne d’unité. Tous deux avaient un certain degré de noblesse à leur égard, mais tous deux étaient finalement motivés par un fort sentiment d’utilité. Les Britanniques recherchaient la sécurité au moindre coût possible, et les Indiens avaient besoin de trouver une force collective pour expulser les envahisseurs.

Les deux projets ont finalement échoué. La sanction pour les Britanniques était l’expulsion ; pour les Indiens, c’était la partition. Les choses les plus importantes que les Britanniques ont volées aux Indiens étaient l’opportunité de concevoir leur propre avenir, et la vraie valeur que la Grande-Bretagne a donnée à l’Inde était le désarmement interne et la paix civile, deux conditions préalables insaisissables à la politique moderne.

Selon Roderick, « lors de la création du nouvel État indien en 1947, tous ses principaux idéaux comme la primauté du droit, la liberté religieuse, l’égalité juridique, la liberté d’expression, la protection des minorités étaient identiques à ceux du Raj britannique qu’il a remplacé. Sauf un : la démocratie de masse. Et par la plus cruelle des ironies, c’est celle qui a provoqué la partition.

Alors que l’abolition de l’intouchabilité, l’égalité des droits des femmes et le droit de vote des adultes faisaient partie du programme de réforme sociale poursuivi après l’indépendance, d’autres éléments majeurs tels que les réformes agraires et la normalisation du droit de la famille ont été combattus par les forces conservatrices. Le Congrès s’est donc retrouvé avec à la fois le système au pouvoir du Raj et son incapacité habituelle à apporter un réel changement.

Si l’on considère l’ère britannique à long terme, elle peut être justement condamnée à deux titres. Premièrement, pour avoir sous-stimulé l’économie indienne, et deuxièmement, les Britanniques se sont rendus coupables à la fois de lâcheté et d’hypocrisie pour le soutien qu’ils ont apporté à la classe conservatrice indienne après 1857. Cela a été fait pour des raisons pragmatiques, mais cela a nagé contre les courants mondiaux en politique et l’économie, et cela contredisait directement la logique autoproclamée du gouvernement colonial.

Personnellement pour moi, qui n’ai pas offert une critique élogieuse à An Era of Darkness de Shashi Tharoor, le livre de Roderick vient comme une justification. C’est ce qu’il écrit à propos du livre de Tharoor, « Une bonne lecture mais un mauvais livre. Aiguisé d’une juste indignation, il affiche peu ou pas de souci d’équilibre, et se prête à un large éventail de critiques, dont un goût sans fard pour l’absurdité. Plus sérieusement, Tharoor élimine presque entièrement les Indiens de l’histoire, sauf en tant que victimes. Pour lui, l’empire indien peu glorieux de la Grande-Bretagne n’avait pas d’Indiens riches. Bien qu’il ne mentionne pas Anarchy de William Dalrymple, pour moi, cela tombe également dans la catégorie d’un « bon livre mais un mauvais livre ».

Élégamment écrit, étayé par de solides recherches historiques et des arguments convaincants, le livre est un peu lourd mais reste un tourneur de pages. Une lecture obligatoire pour défaire le lavage de cerveau opéré par les manuels scolaires, les ouvrages d’intérêt général et les films populaires.

Paix, pauvreté et trahison : une nouvelle histoire de l’Inde britannique

Roderick Matthews

HarperCollins

Pp 416, Rs 799

