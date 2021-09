Le Rajasthan commet une mauvaise conduite avec les touristes comme une infraction reconnaissable, non passible de caution pour les récidivistes

Bien que les fonctionnaires de la police de l’État prennent des mesures contre les rabatteurs, ils sont facilement libérés en payant une amende, car lesdites infractions étaient susceptibles d’être libérées sous caution et non identifiables auparavant. (Image représentative)

Dans une étape importante vers la promotion du tourisme dans l’État, l’Assemblée législative de l’État du Rajasthan a adopté un projet de loi d’amendement qui a classé la mauvaise conduite avec les touristes comme une infraction reconnaissable. L’assemblée a modifié la loi de 2010 sur le commerce du tourisme du Rajasthan (facilitation et réglementation) pour faire de la mauvaise conduite avec les touristes une infraction reconnaissable. Le même amendement a également fait de l’infraction répétée d’inconduite une infraction ne donnant pas lieu à caution, a rapporté l’Indian Express. En faisant de la mauvaise conduite avec les touristes une infraction reconnue, les policiers seront habilités à arrêter les personnes accusées de tels crimes sans mandat d’arrêt. En rendant ces crimes non susceptibles de libération sous caution, les personnes qui ont commis de tels crimes ne pourront pas s’en tirer facilement et devront se rendre devant le tribunal pour obtenir leur caution, contrairement aux infractions passibles de caution où les policiers peuvent accorder une caution à un accusé. .

Pourquoi les changements étaient-ils nécessaires ?

Le changement dans la loi de 2010 fera des infractions telles que le racolage, la mendicité et le colportage d’articles dans et autour des lieux touristiques de l’État. Bien que les infractions aient été rendues identifiables, s’il s’avère qu’un individu commet à plusieurs reprises le même crime, l’infraction relèverait de la catégorie des infractions non assujetties à une caution. Le Rajasthan est l’une des destinations touristiques les plus attrayantes du pays et accueille chaque année des millions de touristes nationaux et internationaux. Les changements auraient été apportés pour faire face à la menace des « marchands » qui affrontent avec force ou de manière agaçante les touristes étrangers et leur font acheter des choses à un prix exorbitant. Les personnes qui gagnent une commission en dirigeant de force des touristes vers certains établissements seront également couvertes par la définition du crime. Bien que les fonctionnaires de la police de l’État prennent des mesures contre les rabatteurs, ils sont facilement libérés en payant une amende, car lesdites infractions étaient susceptibles d’être libérées sous caution et non identifiables auparavant.

Contexte de la loi de 2010

En janvier 2017, la Haute Cour du Rajasthan avait annulé le FIR contre deux personnes accusées de se comporter mal avec les touristes et a noté que dans la loi de 2010 sur le commerce du tourisme du Rajasthan (facilitation et réglementation) les infractions n’étaient pas clairement classées comme relevant de la connaissance. Le ministre du Tourisme de l’État, Govind Singh Dotasra, a déclaré à l’assemblée que la loi de 2010 ne précisait pas si les infractions étaient connaissables, non connaissables ou non passibles de caution. Le ministre a expliqué qu’à la suite de l’ordonnance de la Haute Cour du Rajasthan, les fonctionnaires de police avaient cessé d’enregistrer les FIR contre ces criminels et qu’une modification de la loi était nécessaire pour rendre les infractions identifiables et non passibles de caution pour les récidivistes.

