Le Rajasthan s’associe à Incredible India pour promouvoir le tourisme après les ravages de Covid-19

Le département du tourisme du Rajasthan s’est associé à Incredible India, l’agence touristique officielle du Centre, pour promouvoir le tourisme dans l’État. Il s’agit d’une collaboration unique en son genre qui vise à promouvoir un État à grande échelle et à toucher un maximum de personnes. La collaboration mettra l’accent sur le tourisme intérieur et l’alignera sur divers aspects du Rajasthan.

Vendredi, Incredible India a mis en ligne le premier article collaboratif mettant en évidence les destinations pittoresques du Rajasthan, y compris les destinations de la mousson dans le sud du Rajasthan, telles que Banswara, Udaipur et Mount Abu.

Les prochains articles collaboratifs offriront des détails sur des destinations moins connues, la cuisine du Rajasthan, les formes de danse et les voyages/circuits spirituels. La collaboration portera également sur la culture.

Le directeur du tourisme du Rajasthan, Nishant Jain, a déclaré qu’ils attendaient avec impatience davantage d’initiatives, en dehors de telles collaborations, pour promouvoir l’industrie touristique de l’État.

Le gouvernement de l’État a déjà pris diverses mesures pour promouvoir le tourisme au Rajasthan, en particulier après que l’épidémie de Covid-19 a paralysé le secteur.

Rajasthan Tourism s’est associé à l’UNESCO pour libérer le potentiel du patrimoine culturel de l’État. Il met en place 10 pôles de tourisme culturel dans les districts de Barmer, Jaisalmer, Bikaner et Jodhpur, dans l’ouest du Rajasthan, en utilisant la méthodologie « Art of Life ».

Le département du tourisme s’est également associé à Skyline Services pour des services d’hélicoptères spéciaux. Dans la première phase, les manèges fonctionneront sur la route Kumbhalgarh et Nathdwara. En fonction de son succès, le gouvernement cherchera à lancer des services similaires entre Udaipur et Rajsamand.

Le gouvernement de l’État tente de réaligner l’industrie touristique du Rajasthan après la deuxième vague de Covid-19 avec le service d’hélicoptères. L’installation de transport récréatif offrira aux touristes une expérience inédite lors de leurs déplacements depuis Kumbhalgarh et Nathdwara. La distance entière sera parcourue en 10 minutes. Le trajet depuis le Kumbha Mahal Heritage Resort de Kumbhalgarh coûtera Rs 4 999, tandis qu’une visite au temple de Shiva à Nathdwara coûtera Rs 3 999.

