Le rallye astucieux n’est pas terminé, l’indice d’indice des courses haussières précédentes pourrait atteindre 21 000; des marchés plus larges pourraient surperformer

La course de taureaux NSE Nifty 50 est loin d’être terminée à l’aube de la nouvelle année 2022 sur Dalal Street. L’indice Nifty pourrait atteindre 21 000 points au cours de l’année civile à venir, a déclaré ICICI Direct, tirant les conclusions des précédentes courses haussières. « En parcourant l’histoire de trois décennies, nous nous attendons à ce que le marché haussier en cours se prolonge au cours des prochaines années avec des gains multiples », a déclaré la société de courtage dans un rapport. Nifty 50 a zoomé de plus de 21% jusqu’à présent cette année et l’objectif fixé impliquerait une hausse de 22% par rapport aux niveaux d’ouverture d’aujourd’hui.

Course de taureaux pluriannuelle

ICICI Direct, dans ses perspectives techniques annuelles pour 2022, a déclaré qu’il y avait eu trois méga cycles haussiers au cours des 35 dernières années, chacun mesurant au moins 2 fois le prix à partir d’une rupture majeure et d’une durée de trois à quatre ans. Sur cette base, entre autres facteurs, ICICI Direct pense que la course haussière actuelle, qui a commencé en novembre de l’année dernière lorsque le Nifty était à 12 430, s’étendra vers le nord et atteindra 24 800 d’ici la fin de 2024. Cela se traduirait par un doublement de l’indice de ses niveaux de novembre 2020.

Les trois précédentes remontées de taureaux notées par ICICI Direct étaient celles de 1988-1992, 2003-2008 et 2008-2013. Chacune de ces courses de taureaux a été précédée d’une correction minimale de 40 %. « Les méga marchés haussiers ultérieurs se sont prolongés pendant au moins 43 mois, au cours desquels l’indice a gagné au moins 2 fois après avoir dépassé le sommet précédent, créant ainsi d’énormes opportunités pour les investisseurs ayant une vision à long terme », a déclaré ICICI Direct. En se référant à l’historique, ICICI Direct s’attend à ce que le cycle haussier en cours à partir du sommet de 2020 de 12 400 se poursuive au cours des prochaines années avec un objectif potentiel Nifty de près de 24 800 d’ici 2024.

Corrections partie du rallye

«Au cours des deux dernières mégaphases s’étalant sur deux décennies, une correction transitoire moyenne a été de l’ordre de 14%. Investir dans de telles corrections et ignorer le bruit a été gratifiant », a déclaré ICICI Direct. Récemment, Nifty 50 a corrigé jusqu’à 11% par rapport à son record historique de 18 600. Les analystes pensent que la correction actuelle est derrière et que les investisseurs devraient désormais se concentrer sur la constitution d’un portefeuille de qualité de manière échelonnée dans une perspective à moyen et long terme. L’augmentation du point de vue d’ICICI Direct est son indicateur d’étendue qui mesure la force du marché sur des graphiques à plus long terme. L’indicateur a généré un rare signal haussier en 2021, seulement pour la troisième fois au cours des deux dernières décennies. « Dans les deux précédents cas de 2003 et 2014, une lecture d’indicateur supérieure à 75 a été suivie d’un cycle haussier pluriannuel. »

Des marchés plus larges pour surperformer

En étudiant les graphiques des indices des moyennes et petites capitalisations, ICICI Direct pense que l’univers des moyennes et petites capitalisations peut augmenter les gains. « Comme on l’a vu dans les deux cas précédents, le cycle de surperformance de la progression des midcaps pendant quelques années après la rupture du canal en baisse, initialement mené par les midcaps puis suivi par les smallcaps », ont-ils déclaré.

