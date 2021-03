Le rallye Bitcoin commence-t-il à se réchauffer?

Le «Kimchi premium» est de retour. Bitcoin (BTC) se négocie plus de 6% plus haut sur les principaux échanges cryptographiques sud-coréens au 29 mars.

Les données de CryptoQuant montrent que la prime sur le marché sud-coréen était inexistante pendant de nombreux mois et, en fait, est tombée à environ -6% début février lorsque BTC est tombé en dessous de 30000 dollars.

La soi-disant prime Kimchi se forme lorsque le prix du Bitcoin est plus élevé sur les bourses sud-coréennes que sur d’autres marchés.

Le retour de cette prime est un signe haussier suggérant que la demande de Bitcoin en Corée du Sud est probablement supérieure à l’offre.

Bitcoin premium sur les échanges coréens. Source: CryptoQuant

Pourquoi la prime Kimchi pourrait être importante pour Bitcoin

Bien que la Corée du Sud ne représente pas une part majoritaire du marché mondial du Bitcoin, elle reste l’un des principaux marchés d’échange en volume quotidien.

Sur CoinMarketCap, par exemple, Bithumb est répertorié comme la septième plus grande bourse au monde en termes de volume de négociation quotidien, enregistrant 1,3 milliard de dollars de Bitcoin échangés au cours des dernières 24 heures.

La prime était particulièrement élevée au cours des cycles haussiers précédents, en particulier en 2017, lorsque BTC se négociait bien plus de 20% plus haut sur les bourses sud-coréennes par rapport à Coinbase et à d’autres grandes bourses.

La prime Kimchi montre deux tendances majeures. Premièrement, cela montre que le sentiment général du marché en Corée du Sud reste sain. Deuxièmement, cela indique que davantage d’acheteurs entrent sur le marché.

Le sentiment du marché en Corée n’est pas mauvais. Les vendeurs de $ BTC ne sont évidemment pas coréens. https://t.co/4UIneKZKuu – Ki Young Ju 주기영 (@ki_young_ju) 25 mars 2021

La prime a déjà rebondi au cours des dernières semaines avant que Visa n’annonce qu’elle traitera les transactions en utilisant USD Coin (USDC) sur la blockchain Ethereum.

Lorsque la nouvelle a été annoncée, Bitcoin et Ether (ETH) ont augmenté d’environ 5% en trois heures, entraînant une forte reprise du marché des crypto-monnaies. L’annonce pourrait ajouter plus d’élan au rythme rapide de l’adoption institutionnelle jusqu’à présent cette année et à la possibilité d’un rallye Bitcoin plus large.

« Je sens l’adoption massive de la crypto ici », Ki Young Ju, PDG de CryptoQuant, a réagi à la nouvelle.

Ce que pensent les traders se produira ensuite

Selon le trader pseudonyme connu sous le nom de «Rekt Capital», si Bitcoin dépasse 59 000 dollars, un nouveau record absolu devient hautement probable.

Tableau des prix hebdomadaires Bitcoin. Source: Rekt Capital / TradingView

Le commerçant a noté:

« BTC se rétablit cette semaine après que les mèches à la baisse des 2 semaines précédentes ont montré un ralentissement de la dynamique de vente $ BTC tentera de casser la zone de résistance horizontale diagonale noire et rouge confluente (~ 59000 $) Briser cette zone et #Bitcoin atteindra de nouveaux sommets de tous les temps. «

Son collègue commerçant « CryptoCapo », quant à lui, a déclaré que cet élan pouvait potentiellement amener Bitcoin à de nouveaux sommets et même au-dessus, peut-être même 80 000 $. Il a dit: