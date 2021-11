Le rallye boursier atteint un point où il devrait se calmer, mais le fera-t-il ?

Le marché boursier a accéléré en novembre sur l’une de ses meilleures séquences de victoires des deux dernières années, le S&P 500 en hausse de sept jours consécutifs et 16 des 18 derniers, gagnant 10% en un mois et un jour, les chouchous du Nasdaq Tesla et NVIDIA accumulant près de 600 milliards de dollars de valeur marchande entre eux au cours des trois dernières semaines seulement, Wall Street s’enflamme avec un puissant mélange de statistiques économiques réjouissantes et de rendements obligataires étrangement modérés.

