Le rallye boursier de l’INTC est une ruse et les traders devraient l’effacer

Le mois dernier, les ours ont torpillé Intelligence (NASDAQ :INTC) après résultat du troisième trimestre consécutif. À son point bas, l’action INTC avait chuté de 30% par rapport au plus haut de cette année.

Cela s’est produit alors que le Nasdaq, et plus important encore, l’industrie des semi-conducteurs elle-même, a atteint de nouveaux sommets historiques. Il est clair que la rue continue d’être déçue des performances de l’entreprise.

Des signes de vie sont pourtant apparus.

L’action INTC est en hausse de quatre sessions consécutives, ce qui pose la question de savoir s’il s’agit d’un rebond de chat mort ou du début d’une reprise désespérément nécessaire. Pour l’instant, tous les signes pointent vers le premier.

Avant d’approfondir les preuves techniques, permettez-moi de présenter un argument différent pour expliquer pourquoi vous ne devriez pas pêcher Intel ici.

Envisagez des alternatives au stock INTC

La perte d’Intel ne s’est pas produite dans le vide. Alors que son pouvoir et son influence ont diminué dans l’industrie, d’autres se sont précipités pour voler des parts de marché.

En effet, la descente d’Intel a été égalée et dépassée par l’ascension d’entreprises comme Nvidia (NASDAQ :NVDA) et Micro-systèmes avancés (NASDAQ :DMLA). Donc, si vous êtes optimiste sur l’espace des semi-conducteurs en général, vous devez considérer la façon la plus intelligente de le jouer. Vous pouvez plonger dans les poubelles et acheter des noms démodés comme Intel, ou vous pouvez embrasser les leaders actuels du secteur comme AMD, NVDA et autres.

Il est indéniable que la voie s’est avérée la plus rentable pour 2021. Depuis le début de l’année, Nvidia et AMD ont respectivement augmenté de 104% et 42%. De plus, ils sont tous les deux perchés à des niveaux records. De son côté, Intel n’est en hausse que de 1% sur l’année. Pire encore, c’est 26% de moins que son pic.

Même si vous vouliez emprunter la voie des ordures avec Intel, vous devez faire valoir qu’il est maintenant temps de frapper. Bonne chance avec cet argument. Les fondamentaux continuent de décevoir la Street.

Avec l’écart désagréable du mois dernier, nous avons maintenant vu trois trimestres consécutifs de baisses du jour au lendemain. Rapporter un nombre aussi décevant, pour ne récupérer que quelques semaines plus tard, semble extrêmement improbable. Je soupçonne qu’il faudra un rapport sur les bénéfices surprenant pour renverser la vapeur ici.

Et la posture technique ne permet certainement pas de lancer une ligne ici. Voyons pourquoi.

Le graphique d’Intel

Le graphique hebdomadaire sur trois ans révèle toutes sortes de problèmes pour les taureaux.

Tout d’abord, la tendance est un gâchis chaud. De nombreuses entreprises technologiques ont vu le cours de leurs actions exploser à la hausse au cours de la même période. De son côté, le Nasdaq a plus que doublé. Pendant ce temps, les actions Intel restent au même niveau qu’en 2018. Bien sûr, vous avez reçu un modeste dividende de 2,5% à 3% en cours de route, mais cela ne compense guère l’écart.

Actuellement, l’action INTC est inférieure aux moyennes mobiles de 200 semaines, 50 semaines et 20 semaines. Après les bénéfices, la forte baisse a brisé la zone de support de 52 $ et a accru la dynamique baissière de la tendance.

Ainsi, le rallye de cette semaine n’apparaît rien de plus qu’un rebond survendu.

Le graphique journalier fait écho aux vents baissiers soufflant sur une période plus longue. Le volume a explosé pendant l’écart des bénéfices et la poursuite de la baisse. Avec la montée des quatre derniers jours, le stock INTC est revenu dans la zone d’écart. Ces zones deviennent souvent des supports et des résistances, c’est donc la première chance de rejeter la tentative de rebond. Même s’ils ne le font pas, j’aime toujours atténuer ce rallye tant que nous ne dépassons pas la moyenne mobile de 20 jours (c’est à 52 $).

Recherchez une cassure du plus bas de la veille (49,71 $) pour confirmer que la prochaine baisse a commencé. Ensuite, achetez ce spread de vente.

L’échange: Achetez le put ours de décembre à 50 $/47,50 $ pour environ 1 $.

Vous risquez 1 $ pour gagner 1,50 $ si Intel tombe en dessous de 47,50 $ à l’expiration.

À la date de publication, Tyler Craig n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

