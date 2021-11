Le rallye boursier LCID marque enfin le pas après avoir doublé en un mois

Actions de Groupe lucide (NASDAQ :LCID) ont pris de l’ampleur ces derniers temps. Le constructeur de véhicules électriques (VE) a vu ses parts doubler en moins d’un mois. Le rallye ardent du titre LCID commence cependant à freiner. Recherchez les actions Lucid surévaluées et surachetées qui auront du mal à grimper au cours des prochaines semaines.

Source : T. Schneider / Shutterstock.com

Mark R. Hake, CFA, a récemment plongé profondément dans Lucid. Il a estimé que les livraisons et les revenus futurs pourraient en fait dépasser les attentes actuelles. Actuellement, la société s’attend à ce que les livraisons en 2023 totalisent environ 49 000. Les revenus pour 2023 devraient atteindre environ 4,1 milliards de dollars.

Cela mettrait le multiple prix/ventes (P/S) à terme pour 2023 à 17,7x selon Hake. Son objectif de cours de 61,79 $ est basé sur un multiple légèrement supérieur de 20x à 22x.

Je pense qu’un 17,7x, sans parler du multiple 20x à 22x, est extrême. J’aime aussi valoriser les constructeurs automobiles d’une manière différente : par leur prix par voiture. Dans ce contexte, le titre LCID souffle une bulle encore plus grosse.

Lucid s’attend à livrer 500 000 unités par an d’ici 2030. La capitalisation boursière de l’action LCID était de 84 milliards de dollars au 23 novembre. Cela équivaut à une valorisation prévisionnelle en 2030 de 168 000 dollars pour chaque voiture vendue. Même si ce nombre de production est doublé, l’évaluation de 84 000 $ par voiture qui en résulte est certainement époustouflante.

Le point de vue technique sur le stock LCID

Les actions Lucid n’ont pas réussi à franchir la résistance majeure des frais généraux à 58 $. Son indice de force relative (RSI) sur neuf jours a atteint des valeurs extrêmement surachetées avant de s’affaiblir. L’élan est au point mort et commence à s’essouffler.

Sa divergence de convergence moyenne mobile (MACD) a également atteint un sommet et se dirige vers le bas. La seule autre fois où tous ces indicateurs se sont alignés de manière similaire a marqué le plus haut historique du stock LCID.

Je n’ai pas toujours eu un point de vue baissier sur Lucid. J’étais résolument optimiste dans mon article précédent sur les actions LCID du 29 octobre. À l’époque, j’avais recommandé une stratégie d’achat-vente avec LCID se négociant autour de 26,38 $. Cela s’est avéré prémonitoire et rentable. Le prix du stock lucide a pratiquement doublé depuis la publication de cet article.

Maintenant que l’action LCID est en hausse de 100% en moins d’un mois, mon ton haussier est devenu quelque peu baissier. Le prix compte.

Comment trader Lucid maintenant

La volatilité implicite (IV) de Lucid est en fait plus élevée maintenant qu’elle ne l’était fin octobre. IV se situe actuellement au 47e centile. Cela rend les stratégies de vente d’options très viables. Un écart de crédit d’achat baissier est logique. Il profite d’un repli voire d’une simple période de consolidation.

Vendez des actions LCID 7 janvier appels de 65 $ et achetez des appels 7 janvier 70 $ pour un crédit net de 1,10 $. Le gain maximum sur le commerce est de 110 $ par spread. Le risque maximum est de 390 $ par spread. Le rendement du risque est de 28,2 %, tandis que le court cours de 65 $ est bien au-dessus de la zone de résistance de 58 $. Il est également supérieur à l’objectif de prix de 61,79 $ du merlu. Le prix d’exercice à découvert de 65 $ offre un coussin haussier de 27 % au prix actuel de l’action LCID.

L’écart d’achat court est également une couverture naturelle pour ceux qui ont suivi ma précédente transaction sur l’action Lucid et qui sont longs sur l’achat-écriture LCID.

À la date de publication, Tim Biggam n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Tim a passé 13 ans en tant que stratège en chef des options chez Man Securities à Chicago, 4 ans en tant que stratège en chef des options chez ThinkorSwim et 3 ans en tant que teneur de marché pour First Options à Chicago. Tim est apparu sur PBS et le rapport Nightly Business, tout en maintenant une apparition hebdomadaire sur Bloomberg TV et CBOE-TV pour discuter de tout, de la volatilité aux LEAP. Tim a également été invité pour des apparitions récurrentes sur le Volatility Playbook de CNBC.