Le rallye de Bitcoin à 40 000 $ déclenche des liquidations de plus de 1 000 000 000 $ ⋆ Crypto new media

Des dizaines de milliers de commerçants de crypto ont vu leurs positions liquidées alors que Bitcoin remontait brusquement à plus de 40 000 $.

Les données de la plateforme de négociation et d’information sur les contrats à terme sur crypto-monnaie Bybt révèlent que le 26 juillet, 964,23 millions de dollars de positions courtes sur tous les actifs cryptographiques ont été liquidés alors que Bitcoin a déclenché une forte hausse d’environ 35 000 $ à plus de 39 000 $ en quatre heures.

Les traders qui ont pris l’autre côté du commerce n’ont pas non plus été épargnés par la volatilité, car Bybt montre que plus de 170 millions de dollars de positions longues ont été liquidées le même jour.

Source : Bybt

Au total, plus de 1,13 milliard de dollars de positions longues et courtes ont été liquidées hier alors que Bitcoin a atteint un sommet de 40 499 jours sur 30 jours, selon CoinMarketCap. Les données actuelles de Bybt montrent qu’au cours des dernières 24 heures, 99 649 commerçants ont été liquidés.

Au plus fort du rassemblement de BTC, Willy Woo a déclaré à ses 634 800 abonnés que la majeure partie des liquidations de BTC s’était produite en l’espace de 12 heures.

« 1 milliard de dollars de liquidations de contrats à terme BTC au cours des 12 dernières heures. C’est ici que le carnage s’est produit.

Source : Willy Woo/Twitter

Plus tôt ce mois-ci, l’analyste populaire de la chaîne a déclaré qu’un choc d’approvisionnement en BTC était en cours et a prédit que les commerçants qui vendraient à découvert le marché finiraient par être liquidés car les pièces étaient retirées des bourses à un rythme rapide.

“Alors que le prix est baissier latéralement, les pièces sont retirées des échanges à un taux très haussier. La dernière taille des retraits par rapport aux dépôts atteint des sommets locaux à des niveaux qui signalent un creux, les baleines sont en train de creuser… À mon avis, toute personne à court de ce marché se verra accorder suffisamment de temps. C’est juste un jeu d’attente jusqu’à ce que les fondamentaux prévalent.

Source : Willy Woo/Twitter

