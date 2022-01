Le rallye de Dakar en Arabie saoudite risque d’être annulé alors qu’une attaque terroriste présumée plonge le conducteur dans le coma lors d’un incident décrit comme « quelque chose provenant d’une scène de guerre »

Le rallye Dakar en Arabie saoudite risque d’être annulé après qu’un conducteur a été grièvement blessé dans une explosion de voiture considérée comme une attaque terroriste présumée.

Une explosion le 30 décembre a laissé le conducteur Philippe Boutron dans le coma avec de graves blessures aux jambes, tandis que ses quatre passagers ont réussi à s’éloigner.

L’épreuve d’endurance tout-terrain est l’un des plus grands défis du sport automobile

L’événement est connu comme l’un des plus exténuants au monde, les voitures étant régulièrement victimes d’énormes accidents

Les Sodicars ont perdu l’un de leurs véhicules dans l’explosion, mais leurs chauffeurs ont heureusement survécu

L’événement d’endurance tout-terrain est connu comme l’un des défis les plus difficiles du sport automobile et l’un des événements phares du calendrier des courses.

Anciennement connue sous le nom de Rallye Dakar-Paris, la course faisait voyager les pilotes des capitales françaises vers les capitales sénégalaises, mais elle a ensuite été déplacée en Amérique du Sud en 2009 à la suite de menaces sécuritaires.

Depuis 2020, le Dakar se déroule uniquement en Arabie saoudite, mais l’avenir de la compétition et son emplacement pourraient être mis en doute suite à l’explosion.

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a déclaré que les autorités envisageaient d’annuler l’événement de cette année pendant que les procureurs enquêtent sur l’attaque terroriste présumée.

Le Drian prend l’incident très au sérieux

« Nous avons pensé qu’il valait peut-être mieux abandonner cet événement sportif… la question reste ouverte », a-t-il déclaré. « Il y avait potentiellement une attaque terroriste contre le Dakar. »

L’explosion est survenue pendant la préparation de l’événement, avec des étapes se déroulant du 1er au 14 janvier.

Les cinq occupants de la voiture étaient des Français, et le passager Thierry Richard a déclaré à l’. qu’il était certain qu’il s’agissait d’un attentat terroriste.

« C’était une attaque, ils nous ont fait exploser », a-t-il déclaré. « C’était comme quelque chose d’une scène de guerre ».

Les conducteurs doivent se contenter d’un terrain menaçant, mais l’explosion a envoyé des ondes de choc à travers le sport

La voiture de Richard a été soulevée du sol lors de l’explosion et a pris feu en un instant.

« Nous ne sommes pas stupides, nous savons à quoi ressemble une explosion », a-t-il expliqué.

Le conducteur de 61 ans, Bourtron, est depuis sorti de son coma en France, mais son fils a déclaré que les jambes de son père restaient « gravement blessées ».

Les autorités françaises ont demandé aux participants et aux organisateurs de « veiller au maximum – risque de sécurité » ayant déjà été victimes d’attaques en Arabie saoudite.

Djeddah, où se termine le rallye de cette année, a également organisé un Grand Prix pour la première fois cette année, où les rivaux du titre Lewis Hamilton et Max Verstappen s’affrontent de manière controversée.

En 2020, un gardien a été blessé lors d’une attaque au couteau au consulat de France à Djeddah, tandis que deux autres personnes ont été blessées lors d’un attentat à la bombe contre des diplomates étrangers quelques semaines plus tard lors d’un anniversaire pour la fin de la Première Guerre mondiale.

La course emblématique commence à Ha’il et se termine à Djeddah, la ville qui a accueilli l’avant-dernière manche du championnat du monde de Formule 1 en 2021.

Le père de la légende du rallye du pilote Ferrari Sainz participe à nouveau à l’événement

Le joueur de 59 ans est à la recherche d’une autre victoire, cette fois dans son Audi électrique

. – Contributeur

Le fanatique de sport automobile Villas-Boas a également disputé l’événement

Les concurrents courent dans des voitures, des motos et des camions, avec une foule de grands noms en compétition lors d’événements passés.

Le père du pilote Ferrari Carlos Sainz Jr, Carlos Sainz Sr, a remporté l’épreuve pour la deuxième fois en 2020, tandis que l’actuel pilote Alpine et double champion de F1 Fernando Alonso a également participé.

L’ancien manager de Chelsea et Tottenham Hotspur, Andre Villas-Boas, a également participé à l’événement connu comme le plus difficile de la course automobile.