Le rallye de l’action ARVL n’a peut-être pas été déclenché par les investisseurs particuliers

Je suis toujours très optimiste sur Arrivée (NASDAQ :ARVL) et du stock ARVL, en raison du processus de fabrication pionnier et à faible coût du constructeur de véhicules électriques et de son énorme partenariat avec UPS (NYSE :UPS).

Source : Shutterstock

De plus, je pense que d’autres experts et les médias financiers se sont peut-être trompés lorsqu’ils ont affirmé que la récente envolée de l’action était entièrement due à l’intérêt accru pour le nom de la part des membres de Reddit Salle de discussion r/Wallstreetbets.

Au lieu de cela, je pense que la flambée des actions d’ARVL a pu être déclenchée principalement par une décision de « l’argent intelligent » d’entrer le nom et/ou par des nouvelles positives concernant la société qui n’ont pas encore été largement médiatisées.

La foule de Reddit n’a peut-être pas été la principale raison de l’augmentation d’ARVL Stock

Le 16 juin, les actions d’Arrival ont bondi à 21,96 $, contre le cours de clôture du nom de 19,90 $ la veille. L’action du constructeur de véhicules électriques a atteint 22,93 $ le 16 juin.

Tous les médias financiers et autres experts dont j’ai lu les articles semblaient attribuer le rallye uniquement à l’intérêt pour l’arrivée des participants à r/Wallstreetbets. Par exemple, The Motley Fool a rapporté que « la foule du commerce de détail semble avoir remarqué la société après qu’un utilisateur de Reddit a publié hier un aperçu détaillé de l’action sur le forum WallStreetBets. » Le site internet n’a présenté aucune autre raison possible du rallye.

De même, Financial News a déclaré que le rallye d’Arriving s’était produit “à la suite d’un article sur le fil de discussion WallStreetBets évaluant son potentiel”. Le site Web a rapporté des « données » qui montraient que le nombre de discussions sur les réseaux sociaux concernant Arrival avait grimpé de 750 % depuis que la société a lancé une introduction en bourse en mars. Mais Financial News n’a fourni aucune preuve que le “buzz” des médias sociaux autour de l’arrivée ait augmenté ces derniers jours.

Donc, à part un seul message «détaillé» d’un utilisateur de r/WallStreetBets, il ne semble pas y avoir de preuve réelle que le forum était derrière le rassemblement.

De plus, la plupart des actions mèmes se négocient généralement en tandem; en d’autres termes, la plupart ou tous ont tendance à monter et descendre ensemble. Le 16 juin, lorsque les actions de l’ARVL se sont redressées, la majorité des actions des mèmes étaient relativement faibles. Par example, GameStop (NYSE :GME) a peu changé, tandis que La mûre (NYSE :BB) a chuté de plus de 1 $ par action à 12,88 $ et Koss (NASDAQ :KOSS) a coulé de 1,20 $ à 23,20 $.

Inversement, lorsque Arrival a chuté le 17 juin, GameStop, BlackBerry et Koss ont tous grimpé de manière significative.

Causes alternatives possibles

Un ou plusieurs investisseurs « grands argent » ont peut-être décidé d’acheter des actions ARVL le 16 juin. Un rapport du 10 juin de Bloomberg aurait pu être un catalyseur possible pour les achats hypothétiques. Dans cet article, le service d’information a déclaré qu’en mai, Citi (NYSE :C) avait donné à Dennis Sverdloiv, qui a lancé Arrival, une “facilité de crédit” pour un montant non spécifié et lui a permis d’utiliser environ 31,5 millions d’actions d’Arriving “en garantie”.

Bloomberg a noté que Tesla (NASDAQ :TSLA) PDG Elon Musk et Oracle (NYSE :ORCL) Le PDG Larry Ellison avait conclu des accords similaires dans le passé. C’est une entreprise assez exclusive pour le fondateur d’Arrival. En effet, je pense que la décision de Citi d’autoriser Sverdloiv à utiliser ses actions comme garantie d’une importante facilité de crédit suggère que la banque a effectué une diligence raisonnable approfondie à l’arrivée et a été impressionnée par les résultats.

Alternativement, il n’est pas très rare qu’un nombre limité d’investisseurs découvrent des nouvelles qui n’ont pas encore été rendues publiques. Par exemple, Arrival peut avoir entamé des pourparlers sur un nouvel accord avec une grande compagnie maritime, telle que FedEx (NYSE :FDX) ou alors Amazon (NASDAQ :AMZN) ou alors UPS a peut-être décidé de commander plus de véhicules électriques à Arrival.

L’essentiel sur les actions ARVL

Il y a très peu de preuves que le rallye du 16 juin des actions d’Arrivée a été principalement causé par les participants de r/WallStreetBets, et certaines informations suggèrent que d’autres forces ont pu être à l’œuvre.

Je crois que nous pourrions bientôt entendre des nouvelles importantes et positives de l’Arrivée. Mais dans tous les cas, je reste très optimiste sur les fondamentaux de l’entreprise et continue de recommander aux investisseurs d’acheter des actions ARVL.

A la date de publication, Larry Ramer détenait des positions longues sur Arrival et BlackBerry. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Larry Ramer a mené des recherches et écrit des articles sur les actions américaines pendant 14 ans. Il a été employé par The Fly et le plus grand journal économique d’Israël, Globes. Larry a commencé à écrire des articles pour InvestorPlace en 2015. Parmi ses choix à contre-courant très réussis figurent GE, les actions solaires, Ford, Exxon et Snap. Vous pouvez le joindre sur StockTwits à @larryramer.