Le rallye des prix XRP surpassé par les ours, l’objectif est-il fixé en dessous de 1 $ ?

Après un commerce florissant, la plupart des crypto-monnaies semblent s’être épuisées et laisser les ours extraire des bénéfices. La majorité des actifs sont en baisse avec des marges énormes, le prix Solana étant le leader avec une baisse de plus de 13%. En outre, une baisse significative du volume des transactions, le prix XRP a également perdu une part de marché et une valeur énormes.

L’actif a initié le commerce de la journée avec une plongée profonde perdant près de 3% à 4% en quelques minutes seulement. Cependant, il a réussi dans une certaine mesure à se préparer et à dépasser 1,1 $. Mais malheureusement, cela s’est avéré être de courte durée, car le prix est encore tombé dans un piège baissier. Pourtant, la pression de vente croissante suggère que le prix pourrait perdre davantage de gains et plonger en dessous de 1 $.

Actuellement, le prix vient de s’arrêter pour tester la ligne de tendance et est sur le point de basculer vers le nord. Cependant, le retournement n’est peut-être pas encore confirmé, mais les indicateurs suggèrent que les possibilités sont élevées. Le RSI a glissé en dessous de la ligne de tendance, mais le prix reste toujours au-dessus. Cela souligne clairement l’assurance de l’actif pour éviter de nouvelles pertes.

La seule chose qui pourrait empêcher le prix XRP de descendre en dessous de 1 $ est de se maintenir au-dessus du support ou de la ligne de tendance. D’autre part, le MACD souligne la facilité de la pression vendeuse, ce qui pourrait intensifier le rythme de l’acheteur pour saisir l’affaire décotée. Cependant, la tendance montre que les possibilités de plonger en dessous de 1 $ sont bien moindres, mais la probabilité d’une augmentation massive semble également distincte.

