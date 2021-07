Le rallye dingue de Trump à Phoenix met en évidence sa vision délirante de la réalité .

in

Couvrir les activités post-présidentielles de Donald Trump semble souvent exploiter, comme si l’on tentait d’attirer l’attention sur la maladie mentale extrêmement regrettable d’une personne trop impuissante pour contrôler son comportement.

Bien que l’empathie puisse être une qualité enviable à posséder, le penchant narcissique et égoïste de Trump pour dissimuler ses propres objectifs égoïstes ne mérite aucune mesure d’accommodement de la part de ceux dont la vie a été amoindrie par son ascension à la Maison Blanche et sa chute brutale du sommet du pouvoir.

Ainsi, les mensonges de l’ancien président en disgrâce lors de son « Rassemblement pour protéger nos élections » à Phoenix devraient de toute façon être simplement rejetés et ignorés sans sympathie si sa propagande n’était pas si dangereuse pour l’existence continue de notre démocratie américaine.

Le journaliste de Vox, Aaron Rupar, a présenté les faits saillants – ou, plus précisément, les points faibles – du discours de Trump hier soir lors du rassemblement et nous avons sélectionné certains des extraits les plus remarquables pour votre réflexion.

Le discours a commencé par une introduction conçue pour prétendre que Trump n’avait pas été vaincu sans ménagement lors d’un glissement de terrain lors des votes du collège populaire et électoral.

il n’est… pas le président pic.twitter.com/zYv1tao6LF – Aaron Rupar (@atrupar) 24 juillet 2021

Trump s’est immédiatement lancé dans une promotion de son « Big Lie » sur la fraude électorale, la tempérant en préfaisant sa déclaration avec « à mon avis », signalant essentiellement l’inutilité de sa réclamation.

« Il ne fait rien du tout » – Trump s’en prend au gouverneur républicain Doug Ducey dans son État d’origine, l’Arizona, et se fait huer par la foule. Il pivote ensuite pour dénigrer le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell, qui se fait également huer. pic.twitter.com/3HMuZHrx5V – Aaron Rupar (@atrupar) 24 juillet 2021

La posture belliqueuse de Trump s’étend au-delà des démocrates pour attaquer les membres de son propre parti républicain, affaiblissant essentiellement la capacité du GOP à remporter la victoire dans son état fracturé, mais attaquant l’ego d’un homme qui a une rancune pas comme les autres.

Le danger de la rhétorique de Trump pour notre démocratie était évident dans l’agitation qu’il a menée pour défendre ses pitoyables mensonges électoraux.

L’ironie vient de subir une blessure mortelle pic.twitter.com/BwG9KVXywC – Aaron Rupar (@atrupar) 24 juillet 2021

Les exhortations de Trump à « se battre » ressemblent étrangement à celles qui ont précédé l’insurrection du 6 janvier, et il a poursuivi sa position accusatoire avec une attaque injustifiée contre les six premiers mois de la présidence de Joe Biden, mais seulement après avoir curieusement pris. crédit pour la perte républicaine de leur précédente majorité au Sénat lors du second tour des élections en Géorgie le même jour.

y a-t-il une seule personne au monde qui croit réellement cela à propos des 6 premiers mois de Biden au pouvoir ? pic.twitter.com/VpNqxsfYRn – Aaron Rupar (@atrupar) 24 juillet 2021

L’ex-président mis en accusation à deux reprises a pris le temps de se concentrer sur ses fausses allégations d’élection volée pour enjamber irresponsable la clôture sur le sujet des vaccins COVID.

Trump est ici en train d’inventer des trucs dans l’espoir de faire croire aux gens que l’élection lui a été volée pic.twitter.com/YpLugDVxTn – Aaron Rupar (@atrupar) 24 juillet 2021

Trump a peu de scrupules à simplement inventer des choses à partir de rien, semble-t-il, alors qu’il continuait à répéter ses fausses affirmations de fraude électorale.

Trump suggère qu’il sera réintégré à la suite des audits au niveau de l’État des élections de 2020 (il ne sera pas réintégré) pic.twitter.com/K2hOpfvqr9 – Aaron Rupar (@atrupar) 24 juillet 2021

C’est Trump en pleine réalité délirante, inventée, alternative. La source de fumier bovin continuait sans relâche.

Trump menace que si les républicains n’amplifient pas ses (fausses) affirmations sur la fraude électorale, les électeurs républicains ne voudront pas voter pour les candidats républicains aux futures élections pic.twitter.com/PnL8e0xo6w – Aaron Rupar (@atrupar) 24 juillet 2021

Si seulement!

L’ampleur des illusions et des mensonges de Trump n’a fait que croître depuis qu’il a quitté ses fonctions sous le nuage de sa deuxième destitution, condamnation une fois de plus évitée uniquement en raison de la lâcheté des sénateurs républicains intimidés par l’idée d’un défi principal par un laquais plus fidèle à l’ancien Président.

Son analyse de la législation proposée sur le Green New Deal était sensiblement mince sur les faits tout en étant lourde sur la peur.

Trump pense toujours que vous avez besoin d’une pièce d’identité pour acheter des produits d’épicerie pic.twitter.com/CDwXlSRmCb – Aaron Rupar (@atrupar) 25 juillet 2021

Souvent, Trump révèle par inadvertance les profondeurs de sa pathologie, comme il l’a fait en racontant les raisons pour lesquelles il a choisi le général Mark Milley pour être le président des chefs d’état-major interarmées.

Trump parle depuis plus de 90 minutes maintenant. Il pousse actuellement son public à huer l’équipe de football féminin des États-Unis. pic.twitter.com/yKubKXTuUO – Aaron Rupar (@atrupar) 25 juillet 2021

Le discours marathon de Trump s’est finalement terminé après près de deux heures, mais pas avant d’avoir rappelé à son auditoire son incompétence dans le monde des affaires étrangères.

Trump indique que le chef des talibans communique par grognements et gémissements (il s’est aussi trompé de nom) pic.twitter.com/dXjSdfZ9cN – Aaron Rupar (@atrupar) 25 juillet 2021

Alors que l’on risque de donner plus d’oxygène aux délires de Trump pour rester en vie en couvrant ses discours, il est important de souligner à quel point sa rhétorique est vraiment dangereuse et d’avertir les gens des mensonges qu’il répand et de la façon dont ils peuvent affecter la nation à l’avenir.

Ce n’est qu’en contrant vigoureusement ses mensonges par la vérité que sa détestable réalité alternative sera vaincue.

Si ce n’est pas le cas, l’Amérique telle que nous la connaissons cessera d’exister.

Reportage original d'Aaron Rupar chez Vox.

