Le rallye dominant est-il un faux ou un vrai rallye BTC ? Pourquoi le récent dépôt de 50% explique l’ancien ⋆ ZyCrypto ⋆ Crypto nouveaux médias

Au cours du week-end, Bitcoin a enregistré la plus grande pompe de prix en une seule journée de 12,5% en une seule journée au cours des six dernières semaines et l’ensemble du marché de la cryptographie a ajouté plus de 100 milliards de dollars en valeur. La récente pompe défie largement la tendance baissière attendue à la fin de la semaine dernière, provoquant la spéculation de certains analystes qu’il s’agissait d’une fausse pompe qui précède une chute massive.

Pour la première fois depuis mai, le prix du Bitcoin a dépassé sa moyenne mobile de 50 jours dans ce qui est clairement une tendance inverse notable. La pompe a vu le prix du Bitcoin grimper à 39 850 $ selon les données de CoinMarKetCap. La crypto se négocie maintenant à 38 246 $, ce qui représente 10 % de plus sur le prix des dernières 48 heures. Étonnamment aussi, Ether a également enregistré une augmentation de 7,9% de son prix et le week-end et a atteint un sommet de 2 344 $ en trois semaines.

Graphique BTCUSD par TradingView

Beaucoup de gens s’attendaient au moins à un marché baissier à court terme. En conséquence, beaucoup avaient massivement parié sur des baisses de prix de la cryptographie. Cependant, beaucoup ont maintenant perdu gros après que 1,2 milliard de dollars de positions courtes ont été liquidés dans les 24 heures précédant lundi sur plusieurs échanges de crypto-monnaie.

Est-ce un faux ?

Avant les surprises du week-end, la tendance générale était indécise pour l’ensemble du marché de la cryptographie avec des taureaux et des ours dans un combat acharné, selon Glassnode. Puis, mardi, le prix du BTC est tombé à un creux mensuel inférieur à 30 000 $ alors que les régulateurs continuaient de s’y opposer. Ensuite, le déverrouillage GBTC en niveaux de gris ajoutait trop de frustrations provenant des limitations imposées à Binance. Le marché baissier se renforçait de jour en jour, ce qui prouve que la récente pompe ne pouvait s’aplatir qu’en quelques jours, voire quelques heures.

En fait, les analystes de Glassnode ont tweeté vendredi affirmant que les données montraient que la plupart des détenteurs à court terme détenaient des pièces d’une valeur nettement inférieure au prix pour lequel ils les avaient acquises, ou à perte. Idéalement, cela aurait créé une forme de pression de vente, ce qui aurait évidemment fait baisser le prix du BTC. La plupart des autres mesures en chaîne ne devraient pas soutenir le prix du Bitcoin sur la base de l’analyse la plus récente de Glassnode.

Un analyste crypto du nom de M. Whale a également publié un avertissement faisant allusion au fait que le FOMO actuel est propagé par des maximalistes qui n’ont pas pu vendre lorsque le prix du BTC a dépassé 60 000 $ en avril. En conséquence, ils faisaient tout leur possible pour faire baisser le prix.

« Au cours des derniers mois, nous sommes entrés dans un marché baissier vicieux (à plus de 50 %) et de nombreux moon boys et maxi ne sont pas sortis à temps. Ils veulent maintenant désespérément vendre et feront tout pour augmenter légèrement les prix, avant de sauter du navire en perdition. »

Fausses nouvelles

Comme le dit la théorie maximaliste, Bitcoin répond aux nouvelles spéculations circulant dans les maisons de médias cryptographiques selon lesquelles Amazon commencera à accepter les paiements cryptographiques d’ici la fin de cette année. Les allégations sont liées à un initié de l’entreprise qui a parlé à une maison de presse. Selon les nouvelles, l’initié a également révélé qu’Amazon sortirait également son propre jeton de plate-forme en 2022.

Ces allégations d’intégration des paiements cryptographiques par Amazon ne sont pas prouvées, sont probablement fausses et constituent une tactique de promotion désespérée par de purs palans BTC selon M. Whale.

Néanmoins, les allégations s’appuient sur une véritable offre d’emploi du week-end d’Amazon selon laquelle il cherchait à embaucher un « responsable de produit de la monnaie numérique et de la chaîne de blocs » responsable de l’élaboration de la stratégie de monnaie numérique et de la feuille de route des produits de l’entreprise. Bien que les offres d’emploi soient vraies et prouvables, l’allégation supposée d’intégrer les paiements cryptographiques par Amazon ne l’est pas.

Selon M. Whale, cela fait partie de ce que les maximalistes de Bitcoin ont fait après les célèbres pics de prix de la crypto en avril – ils ont fait plusieurs nouvelles et annonces prétendument provenir de grandes entreprises, mais qui ont été signalées comme de fausses nouvelles. Il souligne également la fausse annonce la plus évidente et la plus récente selon laquelle les banques américaines permettraient à 300 millions d’Américains d’avoir accès à l’achat de Bitcoin cette année. Puis vint un autre qu’Apple avait acheté pour 2,5 milliards de dollars de Bitcoin.

Commentaires positifs

Néanmoins, Mike McGlone, stratège principal des produits de base chez Bloomberg Intelligence, a prédit la semaine dernière que Bitcoin reviendrait probablement à la poignée de 60 000 $, contrairement à la plage de support de 20 000 $.

“Le bitcoin est plus susceptible de revenir à une résistance de 60 000 $ contre un support de 20 000 $ si son historique de récupération de conditions trop froides similaires est un guide. Notre graphique représente la crypto de référence semblable à la période de consolidation 2018-2019 d’environ 4 000 $, juste avant le lancement du pic de 2019 à environ 14 000 $. Les ours plus axés sur le trading tactique semblent proliférer lorsque Bitcoin se maintient à environ 30% du seuil en dessous de sa moyenne mobile sur 20 semaines, ce qui laisse le temps aux types d’achat et de conservation de s’accumuler.

Cela a ajouté aux nouvelles de vendredi du propriétaire de Tesla, Elon Musk, qu’il y avait encore de la place pour que l’entreprise accepte les paiements Bitcoin et une autre du PDG de Twitter, Jack Dorsey, que Bitcoin faisait partie intégrante du plan global de l’entreprise.