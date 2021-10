Le rallye record de SHIB a-t-il vraiment porté les prix de l’Ethereum à un nouveau record historique ?

Ethereum (CCC :ETH-USD) est de retour au sommet. Le réseau inaugure une nouvelle ère d’optimisme alors que les prix d’Ethereum dépassent les sommets historiques. Les fans d’ETH sont aux anges. Mais qu’est-ce que ces taureaux doivent remercier pour que les prix des ETH atteignent ce nouveau niveau supérieur à 4 400 $ ? Certains pourraient dire que c’est le sentiment général du marché. Même encore, certains créditent deux événements différents pour avoir contribué à faire grimper les prix d’Ethereum, y compris un petit jeton appelé Shiba Inu (CCC :SHIB-USD).

Les développeurs d’Ethereum ont quelques mois chargés alors qu’ils se préparent à déployer la fusion. Avec la fusion, le réseau principal d’Ethereum se combinera avec la chaîne de balises récemment fourchue. La chaîne de balises est parallèle au réseau principal ; il contient toutes les mises à niveau que les utilisateurs réclamaient, comme des fragments et un mécanisme de consensus de preuve de participation. Mercredi dernier, les développeurs ont déployé la mise à niveau Altair – une mise à niveau test et l’une des dernières étapes avant la fusion tant attendue.

Bien sûr, beaucoup lient le record d’Ethereum à la mise à jour Altair. En effet, cela nous rapproche beaucoup du fait d’être enfin témoin du changement radical que les utilisateurs attendaient sur le réseau, et c’est donc sûrement un catalyseur.

Cependant, il ne faut pas oublier à quel point le jeton Shiba Inu influence également les gains récents du réseau; il semble que le catalyseur improbable soit plus important pour les gains récents que ce à quoi on pourrait s’attendre.

Les prix Ethereum fusent grâce au rallye massif du SHIB

Les taureaux Ethereum qui tournent le nez sur le jeton SHIB pourraient devoir assouplir leur position à ce sujet avec ce nouveau record historique. Il semble que l’énorme hausse des prix de SHIB soit l’une des principales causes de l’augmentation des prix de l’Ethereum.

Shiba Inu est un jeton basé sur Ethereum. Cela signifie que chaque fois qu’une transaction de SHIB a lieu, elle est enregistrée sur la blockchain Ethereum. Cela signifie également que des redevances de gaz sont versées au réseau. Et dans le cadre du protocole Ethereum, une partie des frais de gaz est envoyée sous forme d’ETH à une adresse de gravure pour supprimer définitivement cette quantité d’ETH du réseau.

Cela nous amène à la gravité du rôle de SHIB dans le gonflage des prix Ethereum. SHIB connaît un succès fou pendant quelques mois. Et, il continue de voir une large exposition sur les médias sociaux en tant que sujet Twitter tendance fréquent. Toute la grande presse ajoute à son tour un volume de transactions plus élevé de SHIB, ce qui entraîne alors une plus grande combustion d’ETH.

SHIB se vend environ 0,000078 $ aux prix actuels. Considérez maintenant le fait que SHIB, au cours de la dernière journée seulement, a enregistré un volume de transactions de près de 18 milliards de dollars. Depuis début octobre, SHIB a enregistré au moins 1 milliard de dollars de volume de transactions par jour. Ce volume s’élève à 40 milliards de dollars les meilleurs jours. C’est beaucoup d’ETH brûlé.

En fait, c’est tellement d’ETH qui est brûlé, Shiba Inu est en fait maintenant le troisième plus grand brûleur d’Ethereum au monde, derrière Attache (CCC :USDT-USD) et Uniswap (CCC :UNI-USD). À chaque combustion, une simple économie de l’offre et de la demande entraînera une augmentation des prix de l’Ethereum. Donc, la prochaine fois que l’on voit la valeur de leurs avoirs en ETH augmenter, ils ont SHIB à remercier.

