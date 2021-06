Le rallye Sensex n’est pas encore terminé, le marché haussier a encore de la vapeur ; Morgan Stanley dit que l’Inde battra les autres pays émergents

Alors que les taureaux ont fait le show sur les marchés boursiers du monde entier, la performance de l’Inde a été meilleure par rapport à d’autres marchés émergents. (Photo : REUTERS)

Les taureaux pourraient continuer à dominer les marchés boursiers indiens au cours des 12 prochains mois, bien qu’à un rythme de gains plus lent, a déclaré la société mondiale de courtage et de recherche Morgan Stanley. Le marché haussier actuel, qui a commencé depuis le creux de la dernière semaine de mars 2020, aurait plus de jambes que les précédents rallyes de ce type. « Il y a une dispersion des rendements entre les marchés haussiers, ce qui rend le rendement moyen moins significatif. Celui-ci est en hausse de 106% – la moyenne historique est de 284%. Bien que nous voyions une hausse supplémentaire dans les 12 prochains mois, le rythme des gains pourrait ralentir », a déclaré Morgan Stanley dans un rapport. Sensex et Nifty ont doublé depuis l’automne de mars 2020 et ont établi de nouveaux sommets historiques.

Rassemblement actuel semblable au marché haussier de 2003-2008

Au cours des trois dernières décennies, les marchés boursiers indiens ont connu six marchés haussiers, dont le présent. Hormis le marché haussier de 2003-08, la durée moyenne des quatre autres marchés haussiers est de 72 semaines. Pendant ce temps, le rallye actuel n’a encore que 64 semaines. “Compte tenu de notre vision d’un nouveau cycle de profit probable, la durée du marché haussier 2003-08 pourrait être le modèle du marché haussier en cours”, a déclaré la note co-écrite par Ridham Desai, Sheela Rathi et Nayant Parekh. Le rallye boursier entre avril 2003 et janvier 2008 a duré 246 semaines (près de cinq ans).

Alors que les taureaux ont fait le show sur les marchés boursiers du monde entier, la performance de l’Inde a été meilleure par rapport à d’autres marchés émergents. Cependant, la surperformance de ce marché haussier s’élève à 23% contre 52% observés dans chacun des cinq marchés haussiers précédents. Cela conduit les analystes de Morgan Stanley à penser que l’Inde continuera à surperformer les marchés émergents au cours des prochains mois.

Des valorisations tendues ?

Beaucoup soutiennent que les valorisations des actions nationales sont actuellement tendues. La note souligne que le ratio cours-bénéfice n’est peut-être pas le bon indicateur, en raison de la baisse des bénéfices. « Le marché haussier en cours a commencé à un multiple similaire à celui historiquement. Le P/B actuel de 3,6x se compare à un pic moyen de 5,2x », ont-ils déclaré. Le ratio P/E, au début du rallye actuel du marché, était supérieur à la moyenne des marchés haussiers précédents.

Les revenus déprimés, cependant, ne doivent pas rester. « Les bénéfices et le ROE sont déprimés et, si nous avons raison sur le nouveau cycle de bénéfices à venir, les fondamentaux sont considérablement à la hausse. Fait intéressant, jusqu’à présent, il s’agit du régime de taux d’intérêt le plus bas que nous ayons eu dans un marché haussier », a ajouté la note.

Des secteurs sur lesquels parier

Parmi les secteurs, les cycliques ont volé la vedette jusqu’à présent, avec les matériaux, les produits industriels et la consommation discrétionnaire parmi les secteurs les plus performants. Pendant ce temps, les produits de consommation courante sont à la traîne. La performance des financières a également été faible. Misant sur la sous-performance, la consommation discrétionnaire et les services financiers sont les meilleurs paris pour les 12 prochains mois pour Morgan Stanley.

