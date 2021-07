Le RallyRACC 2021 présente son parcours renouvelé

08/07/2021 à 21:19 CEST

Le RACC a dévoilé le parcours du 56 RallyRACC CATALUNYA-COSTA DAURADA, Rally de España 2021, qui se jouera du 14 au 17 octobre. Ce sera la 11e et avant-dernière manche du classement du Championnat du monde des rallyes FIA et pourrait également être la dernière si le Rallye du Japon est annulé. La course du Championnat du monde espagnol reste fidèle pour la 16e édition à la région de la Costa Daurada qui l’a accueillie pour la première fois en 2005, un endroit parfait pour accueillir une course de cette ampleur, à la fois pour ses qualités logistiques et sportives extraordinaires.

Cette année 2021, le RallyRACC revient à cent pour cent des conditions de route sur asphalte, laissant derrière lui les caractéristiques mixtes qui ont été mises en œuvre depuis 2010. Le rallye de Tarragone s’adapte ainsi aux nouvelles réglementations d’un seul type de sol qui exige de la FIA tous les événements du WRC et le fait en fournissant, comme toujours, des nouvelles.

Quoi de neuf pour 2021

Deux étapes seront totalement inédites pour tous les participants : « La Granadella » (21,77 km, vendredi 15 octobre) et « Gavadà » (13,57 km, dimanche 17 octobre). Trois autres étapes ont été disputées pour la dernière fois en 2014 ou les années précédentes : « Vilaplana » (20 km), « Riba-roja » (14,20 km) et « Batea-Vilalba » (8,62 km), toutes trois le vendredi octobre. 15. Et une sixième épreuve spéciale, « Querol-Les Pobles » (19,14 km), a subi de nombreuses modifications dans son développement du fait qu’elle utilise différentes variantes. Les quatre étapes restantes sont identiques à la façon dont elles se sont déroulées en 2019.

Le RACC propose une course qui, bien qu’elle revienne à sa configuration d’il y a des années entièrement sur asphalte, sa conception change tellement qu’elle devient une compétition pratiquement nouvelle. Un exemple est le shakedown ou section d’essai qui sera également différent des dix dernières années, en passant de la section mixte de Salou à la route asphaltée sinueuse du ‘Coll de La Teixeta’ (4,31 km). En tout, Le 56 RallyRACC aura 1.415,05 km de parcours dont 306,50 km de vitesse répartis dans les 19 épreuves spéciales prévues, dont 10 différentes.

Les deux sections entièrement nouvelles présentent un intérêt particulier en raison de leur disposition unique. ‘La Granadella’, qui est conçue sur la route de Flix à El Soleràs, a une première partie qui vous invite à maintenir un bon rythme, une caractéristique qui change au milieu de la section lorsqu’elle se connecte à une route plus étroite et sinueuse et un appartement de facture ancienne. Quant à ‘Gavadà’, entre la ville du même nom et Vandellós, c’est une spéciale plus courte, avec un asphalte peu adhérent et un col (Coll d’Aumet) au milieu de son parcours. Un des aspects intéressants est que la section urbaine « Salou » est maintenue, ce qui est largement accepté par les pilotes et qui permet un magnifique contact des fans avec le rallye.

Le 56 RallyRACC CATALUNYA-COSTA DAURADA, Rally de España 2021, sera peut-être un événement décisif pour l’issue du Championnat du Monde FIA ​​des Rallyes, dans ses sections de pilotes, copilotes et constructeurs, comme il peut l’être également pour les championnats WRC2 et WRC3, dans les trois cas comme 11e des 12 épreuves marquantes. En plus de Dani Sordo-Borja RozadaEn tant que pilotes officiels de l’équipe Hyundai Shell Mobis WRT, la présence dans d’autres catégories de certaines équipes espagnoles est attendue, sans doute la cerise sur le gâteau pour une équipe qui s’annonce nombreuse et qualitative.

La manche catalane sera la cinquième et dernière manche du FIA Junior WRC, le championnat monomarque (Ford Fiesta Rally4) réservé aux pilotes de moins de 30 ans. La représentation catalane et espagnole dans le RallyRACC peut être renforcée en marquant pour trois championnats promotionnels monomarques importants : Peugeot Rally Cup Ibérica (tout pilote avec Peugeot 208 Rally4), Suzuki Swift Cup (tout pilote avec Suzuki Swift Sport 1.4) et Rallye Bourse Team Spain Junior (moins de 27 ans avec n’importe quelle voiture Rally4 et Rally5).

Outre la mairie de Salou, le 56 RallyRACC bénéficie également de la collaboration de la Diputació de Tarragona, du Patronat de Turisme de la Costa Daurada, du Patronat de Turisme de Salou, de PortAventura World et du Secrétaire général des Sports de la Generalitat de Catalunya. Ces entités ont une nouvelle fois démontré leur engagement à organiser la manche espagnole du Championnat du Monde des Rallyes FIA.

RallyRACC : 30 ans dans le Championnat du Monde des Rallyes FIA

Le RallyRACC atteint sa 56e édition cette année 2021 et fête ses 30 ans en tant qu’événement marquant pour le Championnat du Monde FIA, une étape importante. La course a fêté ses 50 ans en 2014. Sur ses 30 années de championnat du monde, 14 d’entre elles se sont déroulées à Lloret de Mar (Costa Brava) et, avec cette année, 16 déjà à Salou (Costa Daurada) et PortAventura World.