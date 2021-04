L’album classique de 1971 de Paul et Linda McCartney, Ram, sortira à l’occasion d’un 50e anniversaire, édition limitée pressage de vinyle masterisé à demi-vitesse par UMe le 14 mai.

Le seul album à créditer Paul et Linda en couple, Ram a été enregistré sur une période de cinq mois à partir de l’automne 1970, juste après la dissolution de Les Beatles. Le LP a été lancé lors de sessions à New York, mais créé principalement dans la ferme du couple en Écosse, et publié pour la première fois par Apple en mai 1971.

L’apparition de l’album est survenue un peu plus d’un an après les débuts en solo de Paul, McCartney, et contrairement à cet enregistrement solo, Ram a présenté des invités tels que Denny Seiwell, le batteur qui allait bientôt devenir membre co-fondateur de Wings. Hugh McCracken et David Spinozza ont également joué à la guitare.

Pitchfork s’est ensuite enthousiasmé pour l’influence durable de l’album en notant que l’approche artisanale du disque était «d’inventer une approche de la musique pop qui finirait par devenir l’indie-pop de quelqu’un d’autre. Il a appelé Ram «un album de bonheur domestique, l’un des plus étranges, des plus terrestres et des plus honnêtes jamais réalisés», tandis que Mojo le jugeait «par essence McCartney». Rolling Stone a ensuite décrit Ram comme un «chef-d’œuvre» et «une grande randonnée psychédélique pleine de mélodies divines».

Les sessions pour l’album ont donné le succès majeur de McCartney au début de 1971, « Another Day », qui n’a pas été inclus sur la sortie originale, mais a été ajouté à la réédition de 1993 dans la série Paul McCartney Collection. «Oncle Albert / Amiral Halsey» est sorti en single américain de Ram en août 1971 et a atteint le n ° 1 du Billboard Hot 100 un mois plus tard; il n’est pas devenu un single au Royaume-Uni, où «Back Seat Of My Car» est sorti en 45 à la place. «Eat At Home» fut par la suite un single dans d’autres parties de l’Europe.

Le 50e anniversaire, en édition limitée, le pressage de vinyle maîtrisé à demi-vitesse de Ram est réédité le 14 mai. Précommandez-le ici.

