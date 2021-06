Le ramassage en magasin est lancé dans les Apple Stores en Chine continentale

in

À partir de mercredi, les clients Apple en Chine continentale peuvent commander des produits en ligne et les récupérer gratuitement dans leur Apple Store local. Le service, longtemps proposé aux États-Unis et ailleurs, est désormais disponible sur Apple.com.cn.

Auparavant, les clients de Chine continentale pouvaient acheter des produits dans un Apple Store ou choisir l’une des nombreuses options de livraison en ligne en fonction de la disponibilité régionale. Le ramassage en magasin apporte à la Chine continentale le même service pratique dont les Apple Stores du monde entier bénéficient depuis des années. Le ramassage en magasin était déjà disponible à Hong Kong et à Taïwan.

La sélection du retrait en magasin s’effectue à la caisse, où les clients peuvent trouver l’Apple Store le plus proche et s’enregistrer auprès d’un spécialiste à leur arrivée. L’Apple Store enverra une notification de retrait lorsqu’une commande est prête. Dans de nombreux pays, un autre contact peut être sélectionné pour récupérer une commande. En Chine continentale, le nom sur la commande doit correspondre à la pièce d’identité de la personne qui récupère la commande.

À mesure que les tendances d’achat évoluent en réponse à la pandémie, le ramassage facile est un service fondamental que les visiteurs attendent de chaque détaillant. Les Apple Stores en Chine restent ouverts avec des restrictions de santé et de sécurité, et le ramassage en magasin aidera à gérer l’occupation des magasins et le contact client.

