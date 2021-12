Le Rambo de Requena risque 61 ans de prison pour l’évasion au cours de laquelle il a tenté de tuer des gardes civils

10/12/2021 à 22:14 CET

Pedro Lozano Jiménez Il a reçu le surnom de Rambo de Requena avec seulement 28 ans après avoir mis en échec les voisins d’une vingtaine de communes de la Communauté valencienne dans lesquelles il s’est engagé vol avec violence et intimidation à l’intérieur des maisons.

La garde civile le cherchait et décida de se cacher dans le Bas-Aragon, se souvenant d’Igor le Russe, allant même jusqu’à abattre un garde civil que, heureusement, il a pu sauver sa vie. Ils viennent de lui dire dans la prison où il reste admis qu’il fait face à un condamnation de 61 ans, demandée par les agents auxquels il a été confronté, et âgée de 29 ans demandée par le Parquet provincial de Teruel et l’AUGC.

L’indemnité pourrait s’élever à plus de 150 000 euros. Une forte demande de condamnation qui répond à une longue liste de crimes Pour lesquels il siègera sur le banc, tels que deux tentatives de meurtre, blessures graves, attentat, détention illégale d’armes, braquage dans une maison habitée, vol d’usage de véhicule, conduite imprudente et coercition. Il en est l’auteur, de l’avis de l’avocat des gardes civils, Jorge Piedrafita, qui souligne que il ne fait aucun doute qu’il a tenté de mettre fin à la vie de deux agents quand ils protégeaient la sécurité collective pour éviter la commission de plus de crimes contre la citoyenneté.

L’enquête n’a pas pu déterminer quand elle est arrivée dans le Bajo Aragón, mais elle a déterminé que okupó une résidence secondaire de la ville de Teruel d’El Castellar pour se cacher de la garde civile de Valence qui le recherchait. Il y était jusqu’au 8 juin 2020. Durant son séjour, il a causé des dommages à des éléments de la propriété, et a saisi des articles ménagers de la maison, emportant entre autres une couverture, deux serviettes, un couvre-lit, un bol, un récipient. et un tire-bouchon. Un modus operandi qu’il a utilisé à Valence. Il a également pénétré dans une autre maison de la municipalité où il a saisi une carabine à air comprimé et un SUV Suzuki. Ils l’ont suivi, puisqu’ils avaient auparavant reçu le avis de vol dudit tourisme.

Il ne connaissait pas la région et s’est retrouvé dans une impasse. Lorsque vous êtes acculé, sortez du véhicule dos aux agents, cachant le fusil de chasse qu’il portait et, sans préavis ni justification, avec l’intention manifeste de menacer la vie et l’intégrité des agents, ainsi que de porter atteinte à la l’autorité qu’ils représentaient. , il a commencé à tirer Contre eux. Il les a dirigés tous les deux contre la tête, frappant l’un d’eux et l’a frappé au bras et à l’abdomen.

Après cela, il a continué le vol à pied, accédant à un garage où il a volé une autre voiture, conduisant imprudemment à Andorre où il a eu un accident. Il est sorti indemne et après avoir intimidé avec l’arme il a pris sa voiture à un voisin avec lequel il s’est rendu dans une zone sauvage à la périphérie, où il a reçu une balle dans la jambe.