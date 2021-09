Le ranger vénézuélien Suarez imite Johan Santana

Le lanceur vénézuélien des Phillies de Philadelphie, Ranger Suarez, a tenu une journée ce samedi phénoménal dans le Ligue majeure de baseball – MLB et a réussi à imiter un enregistrer de son compatriote, Johan Santana.

Ce samedi, Ranger Suárez a blanchi les Pirates de Pittsburgh lors d’une victoire 3-0 contre les Phillies, poursuivant ainsi son grand cadeau lors de la saison 2021 de la Major League Baseball. De plus, il a imité un record d’un lanceur vénézuélien historique, il s’agit du légendaire gaucher Johan Santana.

Enregistrer

Suárez a rejoint Santana en tant que deuxième lanceur gaucher vénézuélien avec un blanchissage sans billets et sept retraits au bâton, sans aucun doute quelque chose d’historique pour ce jeune lanceur qui dispute sa quatrième saison dans la MLB en 2021 et aussi, au cours de cette campagne, il met en lumière le Phillies depuis qu’ils ont été déplacés de l’enclos des releveurs à la rotation de départ.

Phillies Ranger Suarez vient de lancer un blanchissage contre les Pirates. Il n’a pas marché et en a retiré sept. Liste des gauchers vénézuéliens qui ont lancé des blanchissages et sept retraits au bâton dans les ligues majeures : 1.) Johan Santana

2.) Ranger Suarez FIN DE LISTE – Efrain Ruiz Pantin (@efrainruizp) 25 septembre 2021

Blanchi

Le Vénézuélien Súarez a travaillé dur pendant neuf manches, accordant quatre coups sûrs, aucun point, aucun but sur balles et un total de sept retraits au bâton, remportant sa septième victoire de la saison 2021 de la MLB. De plus, depuis qu’il a rejoint la rotation des Phillies, il a une MPM de 1,68, 11 points en 58,2 manches, un seul coup de circuit reçu et 56 chocolats livrés.

Le Vénézuélien de Pie de Cuesta continue de profiter de l’opportunité du manager Joe GIrardi et tranquillement, il est l’un des lanceurs vénézuéliens avec la meilleure saison dans les ligues majeures en 2021.

Après ce blanchissage, Súarez quitte sa MPM dans la MLB 2021 à 1,45, en 38 matchs (11 départs), avec quatre arrêts, 32 buts sur balles et 98 retraits au bâton avec les Phillies, des chiffres extrêmement attractifs pour un joueur qui vient de s’imposer comme partant ce année. .