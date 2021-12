Le rappel de Covid est «des soins optimaux», mais la définition entièrement vaccinée reste en place, dit Fauci

Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, prend la parole lors d’une conférence de presse dans la salle de presse James S. Brady de la Maison Blanche à Washington, DC, le mercredi 1er décembre 2021.

Jim Lo Scalzo | EPA | Bloomberg | .

Les injections de rappel de Covid sont des « soins optimaux » alors que le virus mortel continue de muter et de se propager, mais le gouvernement américain reste ferme pour le moment sur la définition de complètement vacciné, a déclaré dimanche le meilleur expert américain des maladies infectieuses, le Dr Anthony Fauci.

Actuellement, deux doses des vaccins Pfizer-BioNTech ou Moderna ou une dose du vaccin Johnson & Johnson assurent une vaccination complète. Les responsables de la santé continueront d’évaluer si cette définition doit changer, a déclaré Fauci sur ABC « This Week With George Stephanopoulos ».

« Je pense que si vous regardez les données, plus il devient clair que si vous voulez être protégé de manière optimale, vous devriez vraiment obtenir un booster », a déclaré Fauci. « C’est le soin optimal. »

La poussée pour les injections de rappel va de pair avec l’augmentation des cas de la variante du coronavirus omicron. Jusqu’à présent, 25 États ont détecté la variante, a déclaré Rochelle Walensky, directrice des Centers for Disease Control and Prevention, lors d’un briefing vendredi. Les autorités s’attendent à ce que ce nombre continue d’augmenter.

Il est encore trop tôt pour dire quels sont les impacts à long terme du virus, mais les premières données suggèrent que ceux qui contractent la variante omicron souffrent d’une maladie bénigne. Les patients vulnérables qui sont plus âgés, non vaccinés ou qui ont des affections sous-jacentes ont un risque beaucoup plus élevé de développer une maladie grave, a déclaré Maria Van Kerkhove, responsable technique de l’Organisation mondiale de la santé sur Covid-19, lors d’un point de presse.

Dimanche, les États-Unis approchaient les 800 000 décès liés au coronavirus.

La nouvelle variante a poussé certains responsables gouvernementaux à rétablir les restrictions sanitaires pour ralentir la propagation. Lundi, New York mettra en œuvre son mandat de masque à l’échelle de l’État, qui exige le port de couvre-visages protecteurs dans les lieux publics et les entreprises, à moins qu’une preuve de vaccination ne soit requise.

« Cette variante va vite, nous devons aller plus vite », a déclaré dimanche le maire de New York Bill de Blasio sur « State of the Union » de CNN.