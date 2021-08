Le rappel de Newsom est un Je vous salue Marie pour les Californiens, il est sauvagement maltraité .

En septembre, les électeurs californiens décideront si le gouverneur démocrate Gavin Newsom mérite de rester au pouvoir. Quarante candidats sont alignés pour occuper son siège – et si les Californiens ont prêté attention à tout ce que le Parti démocrate a fait dans leur État au cours de la dernière décennie, les raisons du rappel de Newsom sont douloureusement évidentes.

Les démocrates ont une longue histoire de nuire à l’économie de l’État. Le roi Newsom milite farouchement pour des politiques qui nuisent à la réussite économique. Après deux ans de confinements, de mandats anarchiques et de pouvoir insurmontable, il est enfin temps pour la Californie de détrôner le tyran.

Surtout après les dures exigences de Newsom pendant la pandémie de COVID-19, l’économie californienne est dans un état de désarroi fou. Le taux de chômage de la Californie est actuellement de 7,7 pour cent, l’un des plus élevés parmi les 50 États. On estime que 1,4 million de demandes de chômage ont été gravement arriérées tandis que le département du développement de l’emploi a distribué 31 milliards de dollars de demandes frauduleuses, dont 1 milliard de dollars sont allés directement dans les poches des détenus et des détenus dans ce que les procureurs ont appelé «la fraude la plus importante sur les fonds des contribuables en Californie. l’histoire.”

En raison d’une fraude généralisée, la Bank of America, qui s’associe à l’agence californienne pour l’emploi pour émettre des cartes de débit aux chômeurs, fait pression pour rompre les liens avec l’EDD. La banque ne veut rien avoir à faire avec le système dysfonctionnel (au mieux) de la Californie – qui est un énorme drapeau rouge, a déclaré le député républicain Jim Patterson de Fresno, en Californie.

Environ 40 pour cent des travailleurs californiens sont inactifs et près de 1,5 million de Californiens sont au chômage. Bien qu’il ait promis la sécurité économique aux chômeurs californiens pendant son mandat, Newsom n’a pas réussi à résoudre les problèmes pour lesquels il a été élu. Au lieu de cela, il les a aggravés.

Les blocages généralisés du COVID-19 de l’État ont démoli les petites entreprises et considérablement augmenté les taux de chômage. Newsom a alimenté les fermetures d’écoles, les restrictions d’église, les mandats de masques et les ordonnances de séjour à domicile – longtemps après que la science a indiqué que des mesures aussi drastiques étaient rarement utiles.

C’est clair : l’État dirigé par les démocrates est en crise. Les prix extraordinaires de l’essence, la hausse des taxes sur l’essence et les prix des logements inabordables ne sont que quelques-unes des difficultés auxquelles les Californiens sont confrontés.

Récemment, Heritage Action s’est associé à la Coalition pour protéger les travailleurs américains pour se lancer dans une tournée nationale « Save Our Paychecks » qui « exposera à quel point les politiques du président Biden ont été désastreuses pour le travailleur américain ». Sans surprise, le premier arrêt de la tournée est Fresno, en Californie, où les Américains ont été les plus durement touchés.

Le président Joe Biden « s’oppose clairement » à l’élection de rappel et n’a rien fait pour la Californie, mais a doublé les politiques économiques extrêmement néfastes de Newsom. S’ils sont adoptés, les modifications fiscales proposées par Biden augmenteraient les impôts en Californie de plus de 1 800 % d’ici 2031. À la suite d’une décennie de régime démocrate, la Californie est le deuxième État pour l’impôt sur les entreprises et l’impôt sur le revenu des particuliers, et avait la huitième charge fiscale nationale et locale la plus élevée pour ses résidents en 2019.

Après que la pétition pour rappeler Newsom ait recueilli suffisamment de signatures en avril pour déclencher une autre élection, Newsom a tweeté une vidéo accusant “des mouvements d’extrême droite, dont QAnon” d’avoir renforcé le rappel, déclarant: “Ce rappel républicain menace nos valeurs et cherche à annuler les progrès importants nous avons fait – de la lutte contre le COVID à l’aide aux familles en difficulté, à la protection de notre environnement et à l’adoption de solutions de bon sens contre la violence armée. »

Ce rappel républicain menace nos valeurs et cherche à annuler les progrès importants que nous avons réalisés – de la lutte contre le COVID à l’aide aux familles en difficulté, à la protection de notre environnement et à l’adoption de solutions de bon sens contre la violence armée. Il y a trop en jeu. pic.twitter.com/5ZEszlrcYl – Gavin Newsom (@GavinNewsom) 26 avril 2021

Pourquoi les républicains ne devraient-ils pas menacer les valeurs de Newsom ? Ce sont les mêmes valeurs qui ont anéanti 40 000 petites entreprises californiennes, forcé des millions de citoyens à craindre et poussé plus de 135 000 personnes – et plus encore – hors de l’État.

En tant que Californien, je n’ai aucun problème à chercher à « annuler les progrès importants » que le parti de Newsom a réalisés dans mon état. Il s’agit du même gouverneur dont les enfants étaient inscrits à un programme d’apprentissage hybride dans une riche école privée tandis que les enfants de ma communauté devaient rejoindre les Zoomers qui souffraient d’un enseignement en ligne.

C’est le même gouverneur qui a assisté à la fête d’anniversaire d’un lobbyiste – sans masque – au plus fort de son propre verrouillage, dans un restaurant qui facture jusqu’à 20 000 $ la demi-bouteille de vin. Il s’agit du même gouverneur dont l’ascension vers la célébrité politique a été financée et motivée par l’une des dynasties sociales les plus riches de San Francisco, la famille ..

C’est une chose de regarder l’État de Californie et de se moquer de ses politiques de gauche et de ses résidents démocrates. C’en est une autre de vivre dans cet État toute sa vie et de voir son paysage autrefois magnifique jonché de politiques d’extrême gauche qui ont laissé le Golden State en ruine.

Bien que le GOP ait voté pour ne pas soutenir un candidat, 24 espoirs républicains affronteront Newsom lors des élections de rappel. Les Californiens sont actuellement dans l’impasse sur l’opportunité de rappeler Newsom, des sondages récents suggérant un partage 50/50, mais seulement 24 % des électeurs inscrits dans l’État sont républicains.

Une quantité assez importante de démocrates semble favoriser le rappel – mais est-ce une surprise ? Lorsque la moitié de vos voisins déménagent dans l’Idaho et que votre petite entreprise est obligée de fermer, l’affiliation à un parti ne peut aller plus loin.

Républicain ou démocrate, force est de constater que beaucoup de choses ne fonctionnent pas. À l’heure actuelle, la base électorale de l’État doit voter pro-Californie. Si les Californiens restent les bras croisés et regardent ce bâtard corrompu et accaparant le pouvoir ruiner leur État, ils méritent le prochain feu de l’enfer.