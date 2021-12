Le rappel de viande s’étend pour inclure plus de 2 millions de livres de produits

Un rappel urgent de viande annoncé plus tôt ce mois-ci a été étendu à plus de 2,3 millions de livres de produits la semaine dernière. Le rappel initial par Alexander & Hornung de St. Clair Shores, Michigan couvrait plus de 230 000 livres de produits carnés en raison d’une possible contamination par la listeria. Le rappel concerne les produits de jambon entièrement cuit et de pepperoni de l’entreprise.

Le rappel initial a été annoncé le 5 décembre par le Food Safety and Inspection Service du département américain de l’Agriculture. Le 11 décembre, il a été élargi pour inclure 2 320 774 livres de produits de jambon et de pepperoni préparés. Les forfaits ont des dates de « vente avant » ou de « meilleur achat » entre décembre 2021 et mars 2022. Une liste complète des produits concernés peut être consultée en cliquant ici. Les étiquettes du produit concerné peuvent être consultées ici. De nombreux produits sont commercialisés sous les marques Wellshire, Butcher Boy et Garrett Valley Farms. Tous les produits rappelés portent le numéro d’établissement « EST. M10125 » dans la marque d’inspection de l’USDA. Ils ont été expédiés dans des magasins à travers le pays.

Alexander & Hornung ont découvert la contamination possible par Listeria monocytogenes lorsque l’échantillonnage du produit s’est révélé positif pour la bactérie. L’entreprise a alors contacté le FSIS. Il n’y a eu aucun rapport confirmé de réactions liées à la consommation des produits carnés de l’entreprise. Les consommateurs ayant de la viande dans leurs réfrigérateurs ou congélateurs devraient jeter les produits ou les rapporter à leur lieu d’achat pour obtenir un remboursement. Les consommateurs ne devraient pas manger le produit.

Selon le FSIS, la consommation d’aliments contaminés par L. monocytogenes peut entraîner la listériose, une infection très dangereuse pour les personnes âgées, les personnes dont le système immunitaire est affaibli, les femmes enceintes et les nouveau-nés. La listériose peut provoquer « de la fièvre, des douleurs musculaires, des maux de tête, une raideur de la nuque, de la confusion, une perte d’équilibre et des convulsions parfois précédées de diarrhée ou d’autres symptômes gastro-intestinaux », selon l’agence. L’infection invasive peut également se propager au-delà du tractus gastro-intestinal. Pour les femmes enceintes, l’infection peut également provoquer des fausses couches, des mortinaissances, un accouchement prématuré ou une infection potentiellement mortelle pour le nouveau-né.

« En outre, des infections graves et parfois mortelles chez les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli. La listériose est traitée avec des antibiotiques », note le FSIS. « Les personnes appartenant aux catégories à haut risque qui présentent des symptômes pseudo-grippaux dans les deux mois suivant la consommation d’aliments contaminés devraient consulter un médecin et informer le fournisseur de soins de santé de la consommation d’aliments contaminés. »

Alexander & Hornung a lancé une ligne d’assistance téléphonique pour les consommateurs au 1-866-866-3703. La société a également publié plus de détails sur son site Web, AlexanderHornung.com.