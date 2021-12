Le rappeur américain Big Wan décède à 19 ans dans une fusillade – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Le jeune rappeur Big Wan, de son vrai nom Dawan Turner, est décédé lors d’une fusillade survenue vendredi dernier dans la ville de Milwaukee (Wisconsin, USA), ont rapporté les médias locaux.

La police locale a seulement signalé qu’un ou plusieurs assaillants avaient tiré sur une maison et que les balles avaient touché un garçon de 19 ans qui se trouvait à l’intérieur et causé sa mort, sans préciser le nom de la victime. Les agents ont traité l’événement comme un homicide et ont indiqué qu’il n’y avait pour le moment aucun suspect dans l’affaire.

Au cours de sa courte carrière, Big Wan a sorti plusieurs albums, tandis que ses vidéos YouTube ont accumulé des milliers de vues, dont « 8ight Blocks » (plus de 436 000 vues), « Eggshell » (plus de 269 000) et « Kill » (plus de 115 000).

Source : RT