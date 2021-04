Le rappeur américain DMX décède après avoir été hospitalisé pour crise cardiaque – El Sol de México

Le rappeur américain DMX, hospitalisé avec un pronostic grave après avoir subi une crise cardiaque, est décédé ce vendredi à l’âge de 50 ans, ont rapporté les médias locaux.

L’artiste, de son vrai nom Earl Simmons et nominé aux Grammy Awards, est décédé à l’hôpital “avec sa famille à ses côtés après avoir passé les derniers jours en réanimation”, ont écrit ses proches dans un communiqué recueilli par la chaîne locale. CBS.

DMX a été admis dans un hôpital de la ville de White Plains, dans le comté de Westchester, au nord de New York, où il a été admis dans la nuit du 1er avril.

«Earl était un guerrier qui s’est battu jusqu’au bout. Il aimait sa famille de tout son cœur et nous chérissons le temps que nous avons passé avec lui. La musique d’Earl a inspiré d’innombrables fans à travers le monde et son héritage emblématique vivra pour toujours. Nous apprécions tout. l’amour et le soutien pendant cette période incroyablement difficile », a ajouté la famille, qui a demandé« l’intimité ».

“Veuillez respecter notre vie privée alors que nous pleurons la perte de notre frère, père, oncle et homme que le monde connaissait sous le nom de DMX. Nous partagerons des informations sur son service commémoratif une fois que les détails seront finalisés”, ont-ils déclaré.

DMX, qui a eu 15 enfants, a grandi dans le quartier new-yorkais de Yonkers et a eu un problème de drogue pendant des années.

Sa carrière musicale s’est développée dans les années 90 et aussi au début des années 2000, lorsqu’il a vendu des millions d’exemplaires de ses 5 premiers albums, qui ont fait leurs débuts au numéro 1 du Billboard, un record pour l’époque.

➡️ Restez informé sur notre chaîne Google Actualités

L’artiste préparait un nouvel album avec des collaborations de Bono, Lil Wayne, Alicia Keys, Snoop Dogg et Usher, comme cela s’est passé.

Ses singles les plus connus incluent des succès comme “ X ‘Gon Give it To Ya’ ‘, avec plus de 416 millions de vues sur Spotify bien qu’il s’agisse d’un single sorti en 2003, “ Party Up (Up in Here)’ ‘et “ Where the Hood At’ ‘. .