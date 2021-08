Le rappeur américain Tyga lancera le concurrent Crypto OnlyFans Crypto new media

in

La crypto a récemment été suggérée comme solution aux malheurs que la plate-forme de contenu pour adultes populaire OnlyFans a traversée. La société avait annoncé la semaine dernière qu’elle prévoyait de supprimer tout son contenu pour adultes d’ici le 1er octobre. Les spéculations étaient que cela était dû au fait que les processeurs de paiement Visa et MasterCard rendaient le paiement plus difficile pour l’entreprise en raison de la nature de son contenu principal. Mais il a été précisé que c’était en fait dû au fait que l’entreprise voulait des investisseurs puisqu’ils avaient été refusés en raison du type de contenu qu’ils hébergent sur leur site.

Cela avait envoyé une onde de choc à travers la communauté et le monde de l’information. Les passionnés de crypto ont commencé à suggérer que de telles choses pourraient être évitées avec des plateformes décentralisées et des services de paiement comme les crypto-monnaies. Avec Bitcoin en tête des suggestions pour le type de crypto à utiliser pour cela.

La société n’a répondu à rien de tout cela, apparemment inébranlable dans sa détermination à purger le site de tout contenu pornographique. À cette fin, le rappeur américain Tyga a annoncé son intention de sortir sa propre plateforme qui sera un concurrent direct d’OnlyFans. La plate-forme que le rappeur envisage de lancer sera construite sur le réseau Ethereum.

Tyga ne quitte que les fans

Le rappeur Tyga avait ouvert un compte OnlyFans il y a presque un an. Tyga avait été un ardent défenseur de la plate-forme et avait lancé une agence de mannequins, Too Raww, qui se consacrait à aider les créateurs de contenu à démarrer sur OnlyFans. Suite à l’interdiction des contenus pornographiques, la star du rap s’est rendue sur son Instagram pour annoncer sa sortie de la plateforme.

Tyga a annoncé qu’il avait supprimé son compte sur la plate-forme et qu’il lançait son propre concurrent OnlyFans, Myystar, qui offrirait aux créateurs de contenu plus de liberté et une meilleure réduction des revenus. Tout en offrant une meilleure qualité de visionnage au public. Selon le communiqué de presse, Myystar ne prélèvera que 10% sur les revenus des créateurs contre 20% sur OnlyFans.

Construire avec un backbone crypto

La caractéristique la plus frappante de Myystar reste le fait que la plate-forme est construite sur le réseau Ethereum. Le rappeur semble avoir écouté les suggestions du marché récemment et les a suivis.

En plus de fournir une meilleure qualité et un pourcentage de revenus plus élevé, Myystar permettra également aux créateurs de contenu de vendre des NFT sur la plate-forme, ainsi que des fonctionnalités pertinentes pour l’industrie de la musique. Cela donnera aux créateurs de contenu la possibilité de créer du contenu pornographique afin de le vendre en tant que NFT.

La capitalisation boursière totale de Crypto poursuit sa tendance à la hausse | Source : Capitalisation boursière totale de la crypto sur TradingView.com

Un nombre incalculable de travailleuses du sexe et de créateurs de contenu pour adultes ont été touchés par l’interdiction d’OnlyFans sur le contenu pornographique. Tyga a déclaré à Forbes qu’il voulait donner de l’espoir à ces personnes avec sa plate-forme. «Je sais combien de personnes gagnent beaucoup d’argent sur OnlyFans, et c’est là que se situent la plupart de leurs revenus. Je veux donner de l’espoir à ces gens », a déclaré Tyga.

La plate-forme Myystar devrait être lancée en octobre, à la suite de l’interdiction du contenu pornographique sur OnlyFans le 1er octobre. Le site est actuellement opérationnel et permet aux créateurs de s’inscrire avant le lancement.

