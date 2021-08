Le rappeur arrêté après une poursuite policière dramatique qui s’est terminée par un accident

Le rappeur d’Atlanta Ibnisa Durr, qui joue le rôle de Paper Lovee, a été arrêté le 20 août après une poursuite dramatique en voiture sur l’autoroute qui s’est terminée par l’écrasement de son véhicule contre deux véhicules de patrouille de police. Le rappeur de 25 ans était recherché pour voies de fait graves dans le cadre d’une fusillade en mai à Atlanta, selon la police. Durr a été retrouvé dans un appartement de Sandy Springs, en Géorgie, et la police d’Atlanta a demandé à la police de l’aider à chasser Durr lorsqu’il s’est enfui dans une BMW vers 10 heures du matin vendredi, rapporte l’Atlanta Journal-Constitution.

Après que la police a tenté d’arrêter Durr sur la Georgia State Route 400, Durr a percuté deux voitures de police, a annoncé la police. Un officier a été emmené dans un hôpital voisin pour être évalué pour une blessure à la tête, a déclaré la police de Sandy Springs. La police a également diffusé des images de la poursuite par caméra embarquée, qui ont obligé d’autres conducteurs à se garer sur l’accotement de l’autoroute pendant que la police le poursuivait. Finalement, ils l’ont enfermé et Durr a arrêté sa voiture. Il a semblé sortir et a jeté quelque chose en l’air. Le porte-parole de la police de Sandy Springs, le Sgt. Sal Ortega a déclaré au Journal-Constitution que le rappeur avait une arme à la main. Les agents ont mis Durr au sol, mais il a continué à se débattre pendant l’arrestation.

“Nous voulons préciser que malgré les graves accusations dont il fait l’objet à Atlanta, si quelqu’un commet un crime dans notre ville, ou met en danger nos résidents, blesse nos agents et endommage nos biens, nous les poursuivrons avec tout ce que nous avons, puis les remettre à l’agence extérieure qui les veut également”, a déclaré Ortega au Journal-Constitution mardi. Durr, qui compte plus de 260 000 abonnés sur Instagram, fait face à de nouvelles accusations d'”entrave aux forces de l’ordre, possession d’une arme à feu par un criminel condamné, et fuite et tentative d’échapper aux agents”.

Plus tôt cette année, Durr a été identifié comme le suspect d’une fusillade dans un dépanneur d’Atlanta, a annoncé la police. Le 30 mai, les agents d’intervention ont trouvé un homme de 25 ans blessé par balle dans le magasin, selon un rapport de police. La victime a été soignée dans un hôpital voisin. Un témoin a déclaré à la police que plusieurs personnes étaient impliquées dans une bagarre à l’extérieur du magasin et que des coups de feu ont été tirés. La police a trouvé six douilles. Durr, qui a été inculpé de plusieurs crimes depuis 2013, a été accusé de « possession d’une arme à feu lors de la perpétration d’un crime, de possession d’une arme à feu par un criminel condamné et de voies de fait graves » pour la fusillade de mai.