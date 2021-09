Le rappeur arrêté, aurait agressé un policier

in

La sensation de rap sud-coréen NO:EL a été arrêtée et condamnée pour avoir prétendument agressé un policier. Times of India rapporte que divers médias coréens, ainsi que les autorités policières locales, ont accusé NO:EL de conduire sans permis. De plus, NO:EL n’était pas conforme aux demandes de l’agent pour un alcootest. Ils allèguent également qu’il est coupable d'”obstruction à l’exécution de fonctions officielles en vertu de la loi sur la circulation routière”.

Le rappeur aurait eu un accident de voiture à 22h30 le 18 septembre. Heureusement, aucun blessé ni mort n’a été signalé. Le rappeur a été placé en garde à vue après être devenu combatif avec les offres de la police sur un alcootest et a refusé de montrer son identité. NON : EL aurait eu des contacts physiques avec les flics, et aurait frappé un policier à la tête. À la suite d’une enquête, NO:EL a été libéré.

Ce n’est pas la première confrontation du rappeur avec la justice. En février 2021, NO:EL a été pris dans une bataille juridique après avoir agressé des personnes à Busan, en Corée. En 2019, il a été inculpé à Mapo-gu, à Séoul, après avoir été accusé de conduite en état d’ébriété et de changement de conducteur à la suite d’un accident de voiture. En conséquence, NO:EL a été condamné à un an et demi de prison, ainsi qu’à deux ans de probation.

Il a parlé de l’arrestation dans une publication Instagram du 19 septembre à ses abonnés. “Je n’ai pas de mots à dire”, a-t-il écrit. “Je prendrai sans réserve toutes les punitions que je mérite. Je travaillerai plus dur pour devenir un membre plus mature de la société. À commencer par mes fans, je suis désolé pour toutes les personnes qui ont été blessées à cause de moi”, rapporte Soompi.

NO:EL a sorti son premier album, Elleonoel, en septembre 2017. Son suivi est sorti en avril 2021. Le rappeur est une royauté dans sa propre culture. Il est également le fils de Chang Je-won, membre de l’Assemblée nationale du United Future Party.