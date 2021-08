Le rappeur arrêté deux fois pour armes à feu en un peu plus d’un an

Le rappeur de Brooklyn Smoove’L aurait été arrêté dimanche 25 juillet à son domicile du New Jersey et fait face à des accusations d’armes. Il a été arrêté pour des accusations similaires en avril 2020 après avoir brûlé un feu rouge à Brooklyn. Le rappeur “Apollo” est né Lefty Frizzel Sanders Jr. Il a sorti deux albums en 2020, Boy From Brooklyn et Ice Cups and Shootouts.

Smoove’L a été arrêté dans le New Jersey après qu’une femme a appelé le 911 et signalé qu’il avait une arme chez lui, selon le blog hip-hop Say Cheese TV (via VladTV). Il aurait été condamné pour des accusations d’armes à feu, rapporte Ace Show Biz. Smoove’L devait comparaître devant le tribunal le 27 juillet.

Le rappeur de Brooklyn Smoove’L arrêté pour arme à feu. pic.twitter.com/NiiyEGrwYc – Saycheese TV (@SaycheeseDGTL) 26 juillet 2021

Le rappeur, 20 ans, avait déjà été arrêté en avril 2020. Il a brûlé un feu rouge à Brooklyn juste avant 17h45, selon la police, a rapporté Page Six à l’époque. Lorsque la police l’a arrêté et s’est approché de son SUV, ils auraient pu sentir une odeur de marijuana provenant du siège du conducteur. Ils auraient trouvé un Ruger noir chargé dans le véhicule. Il a été inculpé de possession criminelle d’arme et a fait face à des convocations pour trafic de drogue et trafic de drogue. Smoove’L n’a pas commenté les arrestations sur sa page Facebook vérifiée.

Smoove’L a sorti deux albums l’année dernière, Boy From Brooklyn et Ice Cups and Shootouts. Son deuxième album comprend les singles “Apollos”, “Period” et “4 The Fashion”. “Les Ice Cups sont quelque chose qui rassemble les gens, des fêtes, des matchs de basket à New York ou simplement des célébrations au coin de la rue”, a déclaré Smoove à propos de son deuxième album dans un communiqué de décembre. “Des fusillades – juste un rappel d’être du quartier et d’avoir à surveiller vos arrières. Même avec les bons moments viennent les mauvais – le chagrin.” Il est signé chez Interscope Records.

Dans une interview d’avril 2020 avec Complex, Smoove’L a déclaré qu’il avait commencé à faire ses premières chansons à l’âge de 13 ans. “Je me suis arrêté vers 14 ans. J’étais dans la rue et je jouais au basket”, se souvient-il. « Puis, à la fin de la 10e année, en entrant en 11e, j’ai recommencé. C’est à ce moment-là que j’ai remarqué que je voulais rapper pour de vrai, pour de vrai. Tout le monde s’y mettait. J’étais comme, ‘F—ça, je suis sur le point de rapper.’”

Le rappeur a également suggéré qu’il ferait une mixtape sur la vie en Californie dans le but de faire de la musique qui puisse plaire à tout le monde. “Je suis une personne qui s’adapte, alors j’essaie de m’adapter à mon environnement”, a-t-il déclaré. “Si vous me lancez un battement, je vais essayer de m’y adapter quoi qu’il arrive. Si c’est de la côte ouest, de n’importe où, je vais essayer de m’y adapter.”