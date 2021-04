Le rappeur Black Rob (‘Whoa!’) Meurt à 51 ans / VIDEO ⋆ .

Rob noir – .

* Robert Ross, mieux connu sous le nom de Rob noir, devenu célèbre en tant qu’artiste de Bad Boy Records, est décédé. Il est décédé samedi (17/04/21) dans un hôpital de la région d’Atlanta. Il avait 51 ans.

À partir de cette publication, la cause du décès de Rob n’a pas été révélée, car le rappeur a subi plusieurs accidents vasculaires cérébraux depuis 2015. Suite au décès du DMX, DJ Self de Power 105.1 a publié une vidéo de Ross semblant frêle alors qu’il était allongé dans un lit d’hôpital .

“Je ne sais pas, la douleur est folle, mec,” dit-il dans le court clip. “Cela m’aide, cependant, cela me fait réaliser que j’ai beaucoup à faire.”

«Continuons nos prières Black Rob !!! Remets-toi bien mec S’il te plaît, les gens prennent soin de toi BR était l’un des plus grands Had NY sur son dos comme Whaooo », voilà comment la vidéo d’Instagram a été sous-titrée.

À la suite de la publication de la vidéo, Black Rob / Ross a révélé qu’il était sans abri et aux prises avec de multiples problèmes de santé, y compris une insuffisance rénale.

PLUS DE NOUVELLES SUR EURWEB: “ Unsung ” acclamé par la critique de TV One continue avec Rap King Mystikal dimanche à 9 / 8c [VIDEO]

En savoir plus via TheWrap:

Ayant grandi à East Harlem, Ross a commencé à rapper vers l’âge de 11 ans et a rejoint son premier groupe de rap, Schizophrenics, à 22 ans. À l’époque, il s’appelait «Bacardi Rob».

Il a commencé à travailler avec le label Bad Boy de Combs en 1996 et a été présenté sur plusieurs de ses remixes. Son premier album, «Life Story», est sorti en 1999 et a atteint le statut de platine. Mais son succès historique est venu l’année suivante avec le single à succès “Whoa!”

Sa carrière s’est heurtée à des problèmes juridiques, y compris une accusation de grand vol en 2004 pour laquelle il a été condamné à sept ans de prison; il a été libéré en 2010.

Après avoir sorti l’album 2011 «Game Tested, Streets Approved», qui a atteint le numéro 44 des meilleurs albums R & B / Hip-Hop du Billboard, il a commencé à éprouver des problèmes de santé. Dans une interview en 2015 sur «Sway in the Morning» de Sirius XM, Ross a déclaré qu’il prenait 10 pilules par jour pour garder sa tension artérielle sous contrôle.

À la suite d’un récent séjour à l’hôpital, le directeur des divertissements Kal Dawson a posé des questions sur son rétablissement.

«Ça a été des hauts et des bas,» répondit Ross. «J’essaie juste de supporter ça et de faire ça, mec. Ça a été, tueur. Après avoir eu mon AVC, j’ai dû mémoriser toutes mes paroles, toutes mes paroles. Je ne les connaissais pas, alors c’était là le plus gros défi. Années. Cela a pris des années, mec. J’ai été f-ing avec ce s-, luttant avec ça, avec mes bébés mamans, pendant des années.