Le rappeur Busta Rhymes investit dans BTC ; cherche à acheter ETH

Trevor George Smith Jr., un rappeur, auteur-compositeur, producteur de disques et acteur américain connu professionnellement sous le nom de Busta Rhymes, a sauté dans le train de la crypto-monnaie. Il a fait connaître cette nouvelle via un tweet le 22 juillet, notant qu’il avait acheté du Bitcoin (BTC/USD) et avait l’intention de le conserver. Il aurait décidé d’entrer dans les crypto-monnaies après avoir regardé la conférence Bitcoin hier. L’événement a comporté une discussion entre Jack Dorsey, PDG de Twitter, Cathie Wood, PDG d’ARK Invest, et Elon Musk, PDG de Tesla et SpaceX.

Busta Rhymes a également révélé qu’il prévoyait également d’acheter Ethereum (ETH / USD). Cependant, il n’a pas révélé combien il avait investi dans la principale crypto-monnaie par capitalisation boursière.

Répondant à un fan qui lui a demandé quelle partie de la conférence était sa préférée, Busta Rhymes a déclaré qu’elle appréciait le fait que la conférence impliquait des esprits brillants se réunissant via une source non filtrée. Il a ajouté que tout l’événement lui a parlé parce que Musk, Wood et Dorsey utilisent et détiennent BTC.

Un taureau crypto prometteur

Le rappeur s’est d’abord intéressé aux crypto-monnaies le 14 juin en demandant à ses 3,8 millions de followers sur Twitter s’ils avaient investi dans la classe d’actifs naissante et ce qu’ils pensaient de ses performances actuelles. Depuis lors, il tweete activement sur les crypto-monnaies, à la recherche d’informations sur les crypto-monnaies qui feraient les meilleurs investissements.

Alors qu’il prétend que la conversation entre Musk, Wood et Dorsey a été la poussée définitive qui l’a amené à investir dans BTC, Busta Rhymes a également reçu des conseils de Michael Saylor, PDG de MicroStrategy, qui lui a dit qu’il obtiendrait tout le informations dont il a besoin. investir dans BTC en visitant hope.com.

Dans l’un de ses tweets, Busta Rhymes a également évoqué l’éducation à la cryptographie, qui peut aider à démystifier les mythes et les idées fausses que les gens ont sur l’industrie de la cryptographie, ce qui pourrait conduire à une adoption massive.

Il a dit,

Blague à part, j’aime l’ambiance et l’énergie d’apprendre des conversations éducatives. Tout est corrélé au succès et à une pensée puissante. Ma question est… enseignez-vous ou prévoyez-vous d’enseigner #crytpo à l’école ? Quelle note serait acceptable ?

Pendant ce temps, le marché de la crypto consolide ses gains après avoir commencé la semaine à saigner. Au moment d’écrire ces lignes, BTC se négocie à 32 460,11 $ (23 635,80 £) après avoir gagné 1,01% au cours des dernières 24 heures. L’ETH a également augmenté de 1,86% pour changer de mains à 2 046,95 $ (1 490,49 £).

