Le rappeur DAMEZ sort le nouveau morceau d’été ‘Pretty Boy Freestyle’ / LISTEN ⋆ .

* (ATLANTA) – Artiste émergent d’Atlanta aux multiples facettes Damez revient avec une nouvelle piste chaude «Pretty Boy Freestyle» inspiré par rapstress Saweetiehit single «Pretty Bitch Freestyle.»

Sur les talons de «A mangé ça» et produit par le même producteur, bckgrnd, la piste présente Damez dans une ambiance plus décontractée et inspirée de la côte ouest alors qu’il rappe avec optimisme sur ses objectifs, son avenir et sa confiance. Écoutez “Pretty Boy Freestyle” ici.

Damez sort régulièrement de la musique depuis 2014 et n’a cessé de croître depuis! Malgré de nombreux obstacles, il reste concentré sur la croissance exponentielle de sa carrière. L’artiste d’enregistrement a clôturé 2020 en beauté, après avoir été présenté dans Panneau d’affichage & GayTimes, ornant les couvertures de EN DEHORS & Magazine d’Atlanta, pour s’ouvrir à la chanteuse légendaire et à la fille de rêve originale Jennifer Holiday.

Plus tôt cette année, Damez a publié des images exclusives des coulisses dans ses docu-séries “VAS Y À FOND», Pour montrer aux fans une journée dans la vie d’un jeune rappeur. La série est disponible sur YouTube. La star du rap devrait se produire à la conférence de musique populaire MOBI FEST en juin. Comme vous pouvez le voir, Damez n’a montré aucun signe de ralentissement. En fait, il ne fait que commencer.

Originaire d’Atlanta, Damez est un rappeur, chanteur, danseur, auteur-compositeur et une voix montante dans le hip-hop. Principalement rap / hip-hop et R&B, il met en valeur ses talents et sa polyvalence à travers un catalogue éclectique de chansons auto-écrites et de visuels riches en chorégraphies. Depuis son enfance, il a vécu une série d’événements malheureux tels que le divorce de ses parents et le meurtre horrible de son frère à l’âge tendre de 17 ans (Google: «Justice For Ryan Henderson»). Il a trouvé refuge dans la musique en enregistrant indépendamment de la musique et en se produisant lors de spectacles en direct. Depuis, il a publié un certain nombre de projets et de singles dans le monde entier sur iTunes, Amazon et les plateformes de streaming depuis que son premier EP est arrivé via SoundCloud en 2014. Être noir et LGBT dans la société difficile d’aujourd’hui n’a pas toujours été une route facile pour lui, mais il a canalisé le intersectionnalité unique de ses expériences de vie dans sa musique et espère être une voix pour des personnes uniques partout.

«Pretty Boy Freestyle» est disponible en streaming sur toutes les principales plates-formes, y compris Spotify, Apple Music et TIDAL, ou à l’achat sur iTunes et Amazon.

