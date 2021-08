Le rappeur d’Atlanta GRIP sort le premier album de Shady Records “Je suis mort pour ça !?”

SAISIR a anticipé son premier album très attendu, I Died For This!?, sur Shady Records. Le natif d’Atlanta nous rappelle que toutes les bonnes histoires n’ont pas une fin heureuse alors qu’il navigue dans sa vie à travers deux actes sur l’album concept : les accès d’incertitude dans la vie et les joies qui brisent le doute.

En parlant avec Pigeons and Planes, GRIP a partagé ses intentions de retirer le rideau du rap proverbial. « Tout tourne autour de GRIP, GRIP, GRIP. Je me souviens quand Snubnose est tombé et que je n’étais même pas sur la couverture du projet », a-t-il déclaré. « Les gens se disaient : « Oui, mais qui est GRIP ? » Je voulais donc leur en donner un peu. Et ils le voient sur cette énorme plate-forme afin qu’ils sachent ce qu’ils obtiennent, ils savent qui ils obtiennent.

GRIP dirige la prochaine génération de narration passionnée et réfléchie dans le rap. Après la sortie des projets 2020 Halo et PROBOSCIDEA, GRIP a obtenu une place sur Shady Records en juillet et a récemment sorti son premier morceau “Gutter” sous le label, qui présente également des artistes comme Westside Boogie et des anciens tels que Westside Gunn de Griselda et Conway la machine.

Président du label Paul Rosenberg dit: «Grip est le type d’artiste qui vous fait entrer dans son monde et s’exprime à travers un ensemble complet d’œuvres composées. Si les vrais artistes d’albums à cette époque sont une race rare, alors Grip est une licorne ! Nous sommes ravis qu’il rejoigne la famille Shady Records.

Eminem était tellement convaincu du potentiel de GRIP qu’il est apparu sur « Walkthrough ! », l’un des plus gros singles du disque.

Achetez ou diffusez I Died For This!?.

Je suis mort pour ça !? Liste des pistes :

Entrez à droite de la scène

Et l’éloge lu !? Ft. Wiley d’Atlanta

Les mains en l’air!

IDFT !?

Maman m’a dit !

Placebo ft Royce Da 5’9

Gouttière! ft. Wara

JDDTTINT !? ft Cassettes mortes

Une histoire de soldat ?

Procédure pas à pas! ft Eminem

Le Lox ! pi. Tate228

Enem3 ? ft Big Rube

Escroc?

Freestyle de Glenwood !

A quel prix ?

Motifs?

Pennies….Sortir à gauche de la scène !? ft. Kaynellz & Kenny Mason