Le rappeur de 19 ans Einar assassiné devant son appartement

La star montante du hip-hop Einar a été tuée jeudi soir dans une démonstration qui a horrifié sa Suède natale. Le rappeur de 19 ans a été abattu à plusieurs reprises à l’extérieur d’un immeuble à Stockholm, selon un rapport de NDTV. La police est toujours à la recherche de suspects et de pistes.

Einar était l’artiste le plus diffusé sur Spotify en Suède en 2019, et il a poursuivi sa trajectoire ascendante depuis. Il a été abattu par des assaillants inconnus peu avant 23 heures, heure locale, jeudi soir, et les premiers intervenants sont arrivés en ambulance. Malheureusement, il a été déclaré mort sur le coup. Le porte-parole de la police de Stockholm, Towe Hagg, a déclaré aux journalistes que la recherche de suspects était en cours, mais n’a rien révélé de trop précis.

L’un des plus grands rappeurs suédois de ces 2 dernières années, Einár, est décédé à l’âge de 19 ans… Repose en paix🕊️ pic.twitter.com/H8fadB3EbV – Podcast NFR (@nfr_podcast) 22 octobre 2021

« Nous travaillons activement pour comprendre pourquoi cela s’est produit et qui peut être derrière cela », a déclaré Hagg. Le vrai nom d’Einar est Nils Kurt Erik Einar Gronberg, et ses paroles faisaient souvent référence à des crimes, notamment la vente de drogue et le port d’armes illégales. Il a également été la cible d’un autre crime violent l’année dernière.

Einar aurait eu une querelle publique avec son compatriote rappeur suédois Yasin, qui a finalement été arrêté et emprisonné pendant 10 mois pour un complot visant à kidnapper Einar. Cependant, le plan est allé de l’avant sans la participation de Yasin – Einar a été enlevé l’été dernier, volé, battu et soumis à un chantage par ses assaillants. Ils l’ont également photographié dans des conditions humiliantes.

L’enlèvement a été absorbé dans une affaire plus large dans le cadre de l’enquête des autorités locales, qui a examiné 30 suspects dans un « réseau criminel ». L’une des arrestations comprenait un autre rappeur suédois, Haval Khalil, qui a été condamné à 2 ans et demi de prison pour sa complicité dans l’enlèvement d’Einar. Il a été condamné en juillet, mais son cas est actuellement en appel.

L’affaire en appel devait se poursuivre jusqu’en décembre et Einar aurait été convoqué pour témoigner au procès la semaine prochaine. Cependant, Einar a également été convoqué au procès initial du tribunal de district, mais il ne s’est jamais présenté, ce qui jette le doute sur le fait que cela ait joué un rôle dans son meurtre.

Mis à part le drame, les fans en Suède et dans le monde pleurent la perte insensée d’un talent en plein essor. Les médias sociaux regorgent d’hommages à Einar, y compris des anecdotes sur sa gentillesse et sa générosité avec les fans. Sa musique est maintenant diffusée en continu sur la plupart des principaux services.