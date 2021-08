Le rappeur de la Bay Area Steve ‘Baba Zumbi’ Gaines of Zion I décède à 49 ⋆ .

Rappeur d’Oakland, Californie Steve “Baba Zumbi” Gaines, membre fondateur du groupe hip-hop Sion I, décédé à l’âge de 49 ans le 13 août.

La famille de Gaines a partagé une déclaration avec KQED confirmant la mort du rappeur vendredi. Bien que la cause du décès reste non confirmée, All Hip Hop rapporte que ce sont peut-être des complications liées au COVID-19 qui ont coûté la vie à Gaines.

“C’est avec une totale incrédulité et une grande tristesse que la famille Gaines partage la nouvelle du décès de Steve “Zumbi” Gaines le vendredi 13 août 2021″, a déclaré la famille. “Gaines, 49 ans et le MC du groupe de hip-hop acclamé par la critique Zion I, sont décédés à l’hôpital Alta Bates aujourd’hui tôt le matin de causes inconnues. La famille demande la confidentialité en cette période très difficile en attendant de plus amples détails. »

“Steve laisse dans le deuil trois fils, sa mère et son frère”, a ajouté la famille.

La carrière de Gaines a commencé alors qu’il était étudiant au Morehouse College d’Atlanta, en Géorgie, au début des années 90, s’associant à d’autres étudiants. Anthony Anderson — qui a produit de la musique sous le pseudonyme Ampli en direct — pour former le groupe de rap Metafour.

Le duo a brièvement signé avec Tommy Boy Records, le label connu pour avoir lancé la carrière de Afrika Bambaataa, Reine Latifah, Coolio, De La Soul et Souterrain numérique, mais est parti en apprenant que le label n’avait pas l’intention de sortir aucun des albums de Metafour.

Peu de temps après, le groupe a ajouté DJ K-génie et a déménagé dans la Bay Area, sortant leur premier single Inner Light sous leur nouveau nom de groupe Zion I en 1998. Le groupe a été prolifique au cours de la décennie suivante et a sorti neuf albums studio, dont deux étaient des projets de collaboration avec Râleur, un autre rappeur de la Bay Area. Le groupe a également figuré sur des chansons avec le rappeur Gourou, groupe de rock Linkin Park, et producteur de dubstep Bassnectar.

Après qu’Anderson ait quitté le groupe en 2016, Gaines a continué à sortir des albums sous le nom de Zion I jusqu’en 2018, date à laquelle il a sorti le dernier projet studio du groupe, Ritual Mystik.

Le 4 août, moins de 10 jours avant la mort de Gaines, il a annoncé via Instagram que lui et Anderson partaient en tournée de retrouvailles en l’honneur du 20e anniversaire de leur album de 2000 Mind Over Matter. La tournée devait commencer le 1er octobre et durer environ sept semaines jusqu’au 13 novembre.

Samedi, Anderson a réagi à la mort de son défunt ami et compagnon de groupe sur Instagram, en disant “J’ai l’impression d’avoir perdu une partie de mon corps.”

“Je n’ai aucun moyen de vraiment vous faire savoir la tristesse que je ressens en ce moment”, a commencé Anderson.

“Mon ami, mon frère, Stephen Gaines, également connu sous le nom de Zumbi, Baba Zumbi, MC Zion, leader de Sion I, est décédé le vendredi 13/8/2021.”

« Mon cœur en ce moment est juste brisé. Je ne serais pas qui je suis aujourd’hui sans mon frère”, a-t-il poursuivi. “Steve était un excellent père, un chanteur hors du commun, et l’ami le plus sincère, réel et aimant que l’on puisse avoir. Il était quelque chose de spécial. Veuillez envoyer des prières à sa famille, ses enfants et ses proches. »

